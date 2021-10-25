هيئة الإسعاف المصرية تعلن عن حاجتها لوظائف سائقين

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية، عن احتياجها لسائقين، من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة أو الإعدادية، بخبرة وبدون خبرة، ومنها على سبيل المثال «فني قيادة سيارة» بمؤهل متوسط وفوق متوسط، وسائق بمؤهل الإعدادية.

واستعرضت هيئة الإسعاف المصرية شروط التعيين بوظائف السائقين 2021 وجاءت كالتالي:

هيئة الإسعاف المصرية تعلن عن وظائف سائقين 2021

- أن يكون معه رخصة قيادة درجة أولى.

- أن يحمل رخصة قيادة درجة ثانية مر علي تاريخ إصدارها 3 سنوات.

- لا يزيد السن عن 35 عاما من تاريخ الإعلان.

- صورتان من كل من: شهادة المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية أو الموقف من التجنيد، وشهادة الخبرة في حالة الحصول عليها، وبطاقة الرقم القومي، وبيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل.

- الحصول على موافقة جهة العمل على الانتداب.

مميزات العمل بهيئة الإسعاف المصرية

وأوضحت هيئة الإسعاف المصرية، أنه على الراغبين في التقديم لهذه الوظائف عليهم إرسال السيرة الذاتية «c v» الخاص بهم على الموقع الإلكتروني للهيئة، الذي يمكن الدخول عليه من خلال هذا الرابط .

وكشفت هيئة الإسعاف، عن استمرار فتح التسجيل للوظائف لمدة 15 يوما بداية من اليوم 25 أكتوبر.

وعن سؤال أحد المواطنين للهيئة عبر الصفحة الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مميزات العمل بالهيئة، قالت إن العمل بالهيئة له العديد من المميزات منها:

- منح الموظفين مرتبات مجزية.

- منح الموظفين حوافز وعمولات مرضية.

- الحصول على مكافآت ومنح مستمرة.

- إجازات شهرية وسنوية مدفوعة الأجر.

- العمل بنظام التعاقد والتثبيت.

- تأمينات صحية واجتماعية.