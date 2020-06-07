هيئة الإسعاف تكشف عدد المصابين بفيروس كورونا بين أطقمها

أكد وائل سرحان، نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين أطقم الإسعاف إلى 100 حالة إصابة، وحالتي وفاة.

وأوضح في بيان أنه تم إصابة 36 حالة من أسر العاملين بالهيئة بكورونا، وأن نسبة الإصابة بين العاملين بالإسعاف من أكبر النسب للإصابة بين الفريق الطبي مقارنة بنسبة عدد العاملين بكل القطاع الطبي في مصر.

وطالب بتحويل كل سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات كورونا وبنفس المستلزمات الطبية، وإلغاء الخدمات بأجر أو الخدمات غير الإسعافية أو غير الطارئة وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة.

وأشار سرحان إلى ضرورة زيادة المستلزمات الطبية التي يتم توزيعها على أطقم السيارات بما يتناسب مع معدل الخدمات، وتوزيع ماسكات وجونتيات على العاملين الإداريين المخالطين للسيارات، وحل مشكلة تكدس الأطقم بالمبيت وخاصة بالمرافق الرئيسية.