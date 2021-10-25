رائد زراعة الكلى في العالم عن نقل أعضاء الخنزير للإنسان: انتصار للعلم

أشاد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في العالم، بنجاح أول عملية زراعة كلية خنزير بجسم إنسان، قائلًا: «أخذ كلى الخنزير أو أي حيوان آخر وتعديلها وراثيًا وزرعها للإنسان أصبح في متناول العلم وهو انتصار للعلم والمعرفة».

يجب التركيز على الاهتمام بالبحث العلمي في مصر وتمويله وتشجيعه

وشدد «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام هوانم»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، على ضرورة التركيز على الاهتمام بالبحث العلمي في مصر وتمويله وتشجيعه، قائلا: «هناك علماء من جامعة كامبريدج اكتشفوا التركيب الكيماوي للحمض النووي منذ 50 عامًا، وبعدها تم تعيين الصفات الجينية للإنسان وكثير من الفصائل الأخرى من الحيوانات».

اكتشاف عالمتين من إنجلترا وكندا طريقة للتعديل الجيني

وأوضح رائد زراعة الكلى في العالم، أنه منذ 15 عامًا حدث تصور مهم جدًا وهو اكتشاف عالمتين من إنجلترا وكندا طريقة للتعديل الجيني، وهو ما يشبه قص ولزق لجين واستبداله بجين آخر، وجرى نزع وإزالة الجينات المميزة للخنزير ووضع بدلًا منها الجينات المميزة للإنسان، وجرى تجربته على مريض متوفى بجذع المخ.

زرع كلية خنزير لمريض متوفى بجذع المخ

وأردف أن هذا المريض يعتبر متوفيًا إكلينكيا بالأساس، ولكنه يحيا على أجهزة التنفس الصناعي وخلافه، كاشفًا عن خضوعه لعملية زرع كلية خنزير، ظلت في جسده لمدة 54 يومًا دون ظهور أي دلائل للرفض، مؤكدًا أن ما حدث يعتبر خطوة جيدة سيتلوها المزيد من الخطوات، لكي يبدأ العالم في استخدام هذه التقنية.