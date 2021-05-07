رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط: اللقاح الحل الأمثل للتخلص من كورونا

قدم الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط وأستاذ الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، طريقة الخلاص من فيروس كورونا في مصر في ظل عدم الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي والزحام الموجود في وسائل النقل العام ووصول الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر إلي ذروته، مؤكدا أن تلقي اللقاح هو الحل الأمثل للتخلص من الفيروس والوصول إلي مناعة القطيع عندما يحصل عليه 70% من الشعب المصري.

طريقة دكتور غنيم للقضاء على كورونا في مصر

وقال الدكتور محمد غنيم ، إننا نعيش في المرحلة الثالثة لانتشار فيروس كورونا في مصر، وغالبا لا يتم الالتزام بمرحلة التباعد الاجتماعي والماسكات، في الأحياء الشعبية ووسائل النقل العام والميكروباصات، والحل العملي ضد الفيروس هو التطعيم ضد الفيروس وأخذ لقاح كورونا حتى ينتج أجسام مضادة وبالتالي لا يصاب الشخص أو تأتي له أعرض خفيفة.

غنيم: أتعجب من عزوف بعض الأطباء عن أخذ اللقاح

وتعجب غنيم، من عدم إقبال الأطباء علي التطعيم باللقاح، قائلا: « ومن المستغرب أن هناك عزوفا وتردد فيما يخص التطعيم، وهذا العزوف موجود في الهيئة الطبية أيضا وهو أمر شديد الغرابة، وأدعو الناس كلها إلي التطعيم دون السؤال عن ما هو نوع المصل فالأمصال التي تصلنا إما صيني أو أسترازينكا من أمريكا، ولا يوجد غيرهما في الوقت القريب.

غنيم: مناعة القطيع بتلقي اللقاح هي طريقة الخلاص من كورونا

وأضاف أن على الحكومة توفير كميات كافية وكبيرة جدا، حتى تحدث مناعة القطيع ليس عن طريق الإصابة بالمرض وإنما عن طريق التطعيم، وهذا ما أؤكده ويمكن أن يكون هذا الخلاص من هذا الوباء.

«أطباء الدقهلية» تحث المواطنين والأطباء علي أخذ لقاح كورونا

ومن جهة أخري حث الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، جموع الأطباء والهيئة الطبية علي التطعيم في تلك المرحلة الهامة، خاصة واننا نفقد كل يوم شهيد من بيننا بسبب الإصابة بالفيروس، فقد لمسنا تردد الكثير من أفراد المجتمع ومن الهيئة الطبية، وبخاصة الأطباء عن تعاطي فيروس كورونا والمبررات كانت غير كافية وغير واضحة وننصح الجميع بأخذ اللقاح لأنه يقلل من الأعراض حتى لو أصبنا بالمرض كما أنه يقلل من الأعراض ومن فرص دخولنا المستشفيات.

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية نعت أمس اثنين من أعضاء نقابة أطباء الدقهلية والذين توفوا بفيروس كورونا المستجد، وهما الدكتور السعيد أبو النعاس، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة العام سابقا، والدكتورة إيمان محمد علي حسن، استشاري امراض النسا والتوليد، بمستشفى دكرنس العام.