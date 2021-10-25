صفاء جلال تكشف تفاصيل إصابة والدتها بجلطة في القلب

قالت الفنانة صفاء جلال، اليوم، إنها قضت أسبوعًا مؤلمًا للغاية في المستشفيات بسبب إصابة والدتها بجلطة في القلب وخضوعها لعملية قسطرة وتركيب دعامات، فضلا عن إجراء ابنتها لعملية جراحية.

صفاء جلال تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها

وفي تصريحات خاصة لـ «الوطن»، طمأنت صفاء جمهورها على والدتها وابنتها، قائلة: «الحمد لله على كل حال قدر ولطف وهما الحمد لله أحسن دلوقتي وعدت على خير، أنا بس حبيت أشارك جمهوري اللي بيحصل معايا والحقيقة لقيت تفاعل واهتمام كبير منهم».

وتابعت صفاء: «احنا عيشنا أسبوع تقريبا كان كله مستشفيات، والدتي جالها جلطة صغيرة ودخلت عمليات عملت قسطرة وركبت دعامات، وبنتي كان عندها صديد وضفر غارز تحت الجلد في رجلها وعدوى وخضعت لعملية في رجلها».

وشكرت «صفاء»، كل من قلق وحرص على الاطمئنان عليهما؛ مطالبة الجمهور بالدعاء لهما، قائلة: «بشكر ربنا والحمد لله على كل حال».

مسلسل بخط الإيد

يذكر أن الفنانة صفاء جلال شاركت مؤخرا في مسلسل بخط الإيد، بجانب أحمد رزق وإيمان العاصي وسوسن بدر وميرنا نور الدين ويسرا اللوزي ومحمد محمود وخالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.