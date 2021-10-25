رئيس الوزراء يشهد توقيع إعلان نوايا بين «الاتصالات» و«المالية الفرنسية»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، مراسم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووقع على إعلان النوايا، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

تفاصيل إعلان النوايا

ووفقاً لإعلان النوايا، يتم بحث إمكانية التعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية داخل الحكومة، لا سيما في إطار تبادل الخبرات والممارسات المثلى فيما يتعلق بتقديم خدمات الحكومة للمواطنين من خلال التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجانب الفرنسي، بالإضافة إلى بحث إمكانية التعاون في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات منها استهلاك وقياس الطاقة، ورصد وإدارة تغير المناخ، والزراعة والري وإدارة المياه وإعادة التشجير، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الثقافة والتاريخ وحفظ التراث الثقافي، وكذا الرعاية الصحية وإدارة البيانات الصحية.

إعلان النوايا يهدف إلى تبادل الخبرات

وقال وزير الاتصالات، إن إعلان النوايا يتضمن تبادل الخبرات والموارد في مجال بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي، لا سيما منع هجرة الكفاءات وإنتاج مواهب متقدمة في البحث والتطوير بمجال الذكاء الاصطناعي، وصقل مهارات المهنيين لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي، وإعداد قادة في الحكومة والصناعة لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها وإدارتها، مع إمكانية تنفيذ برامج خاصة للشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء الجسور بين الهيئات الأكاديمية والصناعية في كلا البلدين.

كما يشمل الإعلان، مواءمة المواقف والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي بشأن الموضوعات المتصلة بالذكاء الاصطناعي مثل: الأخلاقيات، والتعاون الدولي، من خلال سعى كل طرف إلى تيسير التعاون المشترك في الهيئات الإقليمية والدولية التي ينتمى إليها، بالإضافة إلى تيسير التعاون أيضاً مع القطاع الخاص في القطاعات التي يتضمنها اعلان النوايا.