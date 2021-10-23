الحكومة: رئيس الوزراء يحدد موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية قريبا

كشف الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، عن آخر تطورات عملية انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وبدء العمل، قائلا: «نحن في مرحلة التجارب والسيستم، والأمور تسير كما ينبغي وفي طريقها الطبيعي، وتدريب العاملين على البرامج التدريبية ينتهي في ديسمبر المقبل، وتاريخ النقل يحدده رئيس الوزراء قريبا».

لا نستطيع تنفيذ قرار ترشيد الإنفاق على الصحة والتعليم حاليا

وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، على قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم السبت، أن قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق متوازنة للغاية، ونوع من أنواع تقليل المصروفات في الجهاز الإداري للدولة، خاصة مع تأثير جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية.

وأضاف أن موظف الحكومة أفضل من القطاع الخاص، نظرا لأن القطاع الخاص مع انتشار فيروس كورونا اضطروا لتسريح الموظفين، وليس حتى وقف التعيينات، كما أن قرار ترشيد الإنفاق يستثني بعض الوزارات التي لا يستطيع في الوقت الحالي تطبيقه بها مثل وزارتي الصحة والتربية والتعليم.

قرار ترشيد الإنفاق لن يؤثر على المواطنين

وأوضح أن القرار نص على ألا يؤثر ذلك على الخدمات التي تقدم للجماهير، ولا يوجد تأثير على الخدمات وجميعها أشياء داخلية في الجهاز الإداري للدولة سواء كانت مكافآت للجان أو أشياء خاصة بالخدمات الاجتماعية، وبالتالي لن تؤثر على المواطنين.

ولفت إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر مجموعة جديدة للترقيات بالجهاز الإداري انتهت منذ فترة قصيرة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك ترقيات سريعة في الـ 6 أشهر المقبلة، متابعا: «الحكومة مش بتعين إلا أعداد صغيرة للتخصصات النادرة، وأعتقد أن هذا القرار سيؤثر بشكل من الأشكال على أداء الحكومة والخدمات».