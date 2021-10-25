«رجال الأعمال»: إلغاء مد حالة الطوارئ يكون له مفعول السحر في المستقبل

عبر المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، عن سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم مد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات.

إلغاء الطوارئ يدفع الاقتصاد إلى الأمام

وأضاف «فوزي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه على الرغم من أن فرض حالة الطوارئ لم يكن له تأثير مباشر على تقييد حركة الاستثمارات داخل مصر، إلا أن هذا القرار يمنح الاقتصاد المصري دفعة هائلة أمام العالم، ويكون له مفعول السحر مستقبلاً؛ متوقعاً جذب استثمارات كبرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن النظرة الخارجية عن الاستثمار في مصر تتغير بشكل كبير في الفترة المقبلة بعد هذا القرار، مؤكداً أن الاستثمار دائما يبحث عن الأمن والأمان.

السيسي يلغي مد حالة الطوارئ

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ قليل، وقف مد حالة الطوارئ، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، قائلا: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا قررت ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».