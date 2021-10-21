محلل اقتصادي: «فيتش» أكدت قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته

قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن كثيرا من المؤسسات التصنيفية المالية العالمية دائما ما تصدر تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصري، كان آخرها «مؤسسة فيتش»، وهي أكبر مؤسسة اقتصادية تقيس قدرة الدولة على سداد ديونها والوفاء بالتزامتها.

«فيتش» أكدت أن الاقتصاد المصري قادر على الوفاء بالتزاماته

وأضاف «نجم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تحدث عن رؤية مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لوضع الاقتصاد المصري، «فيتش بتؤكد على ما كنا نقوله بأن الاقتصاد المصري لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته».

على المواطن عدم القلق من ارتفاع أسعار الوقود عالميا

وأوضح أن المواطن المصري، لا يجب عليه أن يقلق بما يحدث في دول العالم من زيادة أسعار الوقود والغاز عالميا، «بسبب جائحة كورونا الطلب على كل أنواع الطاقة انهار عالميا، وكان فيه أزمة كبيرة لأن المصانع وقفت عن العمل والناس قاعدة في البيت والأسعار وقعت، وبعد ما اللقاح ظهر الناس رجعت تاني للعمل وده رفع سعر أسعار الطاقة».

وأكد أن استخراج وتكرير الطاقة من الصعب أن يحدث في غضون أيام قليلة بسبب احتياج مواطني كل الدول لتلك المصادر من الطاقة، «الناس بقت عايزه بنزين وغاز كتير جدا، والعرض أقل من الطلب فالسعر طار في السما، وسعر برميل البترول وصلت نسبة ارتفاعه لأكثر من 100% بحسب وكالة الطاقة الدولية».