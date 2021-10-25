أول تعليق على إلغاء حالة الطوارىء من تنسيقية شباب الأحزاب

أكد النائب اكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية أن قرار القيادة السياسية بإلغاء حالة الطوارىء هو قرار تاريخي يؤكد على نجاح مصر فى القضاء على الإرهاب والإرهابيين.

وقال النائب أكمل نجاتى فى تصريح ل "الوطن": مصر امام لحظة تاريخية و فارقة تؤكد أن ثورة يونيو كانت بداية جديدة لمصر ،عبرنا فيها بفضل الله وقائد ملهم ، من نفق مظلم وطريق مجهول واجهته كثير من الدول إلى بر الأمان بالمنطقة .

النائب أكمل نجاتى:مصر تحتفل اليوم بالجمهورية الجديدة

واستطرد النائب أكمل نجاتى قائلا :هذا القرار يؤكد أن مصر أمام ميلاد حقيقي للجمهورية الجديدة ،وأن اختيار الشعب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي لتولى مسئولية البلاد كان اختيارا صحيحا واليوم هو عيد وطني جديد لمصر والمصريين .مبينا أن ما يحدث الأن يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقها الرئيس هذا العام .ووجه النائب أكمل نجاتى التحيه لشهدائنا من القوات المسلحة والشرطة .قائلا:شكرا لكل ما فعلتوه لحماية مصر وحدودها.

الغاء حالة الطوارئ

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن إنهاء حالة الطوارىء.وقال الرئيس السيسي:يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.