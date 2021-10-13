التنمية المحلية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

أعلنت وزارة التنمية المحلية رفع حالة الطوارئ للتعامل مع حالة الطقس خلال الفترة المقبلة. وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه طلب من المحُافظين التأكيد على جاهزية أعمال الحماية لمخاطر الأمطار الغزيرة فيما يخص مخرات السيول والسدود والترع وتجهيز المعدات والآلات المطلوبة والخاصة بمواجهة موسم الأمطار والتعامل معها ومراجعة كفاءتها الفنية ومتابعة الموقف أولاً بأول.

توجيهات حكومية بوضع سيناريوهات التعامل مع طوارئ الطقس

وجه شعراوي المحافظات بالتنسيق مع مركز التنبؤات للمواد المائية للتنبؤ بالمخاطر المحتملة ومراجعة سيناريوهات مواجهة تلك المخاطر فيما يخص الأمطار الغزيرة والسيول، كما طالب اللواء محمود شعراوي جميع المحافظات بتشكيل لجان للمرور على مدار الساعة للتأكد من مدى جاهزية أعمال الحماية وإمكانيات المحافظة في كل القطاعات الخدمية والحيوية للحفاظ على سلامة المواطنين والوقوف على أي معوقات وسرعة تلافيها وتطهير البلاغات.

التنمية المحلية: القاهرة والجيزة شهدا أمطارا خفيفة

وكشف تقرير للوزارة صادر اليوم، عن أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية شهدت سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، ولم ينتج عنها تجمعات كبيرة للمياه فيما شهدت محافظات مطروح والشرقية والغربية ودمياط والبحر الأحمر سقوط أمطار خفيفة على أنحاء المحافظات ولم ترتقي إلى تجمعات.

الأرصاد توضح سبب سقوط الأمطار رغم حرارة الجو

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد قالت قبل ساعات في تصريحات لـ«الوطن» إن سقوط الأمطار ليس مرتبطا بدرجات الحرارة، ومصر تمر خلال الفترة الحالية بتأثير امتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤثر على مصر خلال أيام فصل الخريف، حيث بسبب هذا المنخفض يأتي بسببه كتل هوائية من البحر الأحمر بتأثير رياح جنوبية شرقية، تؤدي لتكوين السحب وسقوط الأمطار.