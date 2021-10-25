أحمد مهني: إلغاء مد حالة الطوارئ انتصار للدولة على الإرهاب

أكد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، يعد انتصارا للدولة المصرية والإرادة الشعبية.

وأشار إلى أن توقيت صدور هذا القرار يؤكد على انتصار الدولة المصرية على الإرهاب الغادر والخسيس، وتطهير البلاد نهائيا من كل أعمال الخسة.

إلغاء مد حالة الطوارئ

وأشار مهني في بيان صادر عنه، إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن الدولة المصرية، استطاعت في 7 سنوات دحر الإرهاب الأسود، بعد أن كاد يفتك بها ويفتت أوصالها ويهدد أمنها واستقرارها، ويأتي كل ذلك بسب الجهود والحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم وثقه المواطن المصري في فخامة الرئيس وفي كافة جهود التنمية والبناء.

وشدد النائب أحمد مهني، إلى أن الدولة المصرية الآن ليست في حاجة لمد حالة الطوارئ، خاصة وأن الشعب المصري أصبح على وعي كامل بكافة المخططات التي يتم تنفيذها لإسقاط الدولة المصرية من قبل المنظمات المشبوهة.