مصطفى سالم: إلغاء حالة الطوارئ قرار جرىء من قائد عظيم

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بإلغاء حالة حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر جاء، بداية مشرقة للجمهورية الجديدة وبعد عهود طويلة من خضوع مصر لحالة الطوارئ حتى ظن الجميع أنها لن تلغى أبداً، ليؤكد حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر في قلب منطقة مضطربة من العالم .

إلغاء حالة الطوارئ

وأضاف النائب مصطفى سالم: يأتي هذا القرار كثمرة يانعة لتكاتف الشعب المصري مع قيادته الحكيمة و لتضحيات قدمها رجال شرفاء من أبناء القوات المسلحة و الشرطة وجب علينا أن نتذكرهم بكل الفضل و العرفان.

إحدى ركائز استراتيجية حقوق الإنسان

وتابع سالم أن هذا القرار يأتي كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و التي بدأت تتحول إلى واقع سنشهده يترسخ على مدار السنوات القادمة مما سيرفع عن مصر فكرة عدم الإستقرار الأمني التي طالما إستخدمتها الدول الغربية لمنع أفواج السائحين عن مصر و طالما كانت فرض حالة الطوارئ عنصراً سلبياً في التصنيفات الإقتصادية العالمية لمصر و طالما كانت عائقاً أمام تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأشار سالم إلى أن كل هذا يتغير الآن بقرار جريء من قائد عظيم يثق في نفسه و في دعم شعبه له و في قدرات أجهزة الدولة الأمنية على حفظ أمن البلاد في ظل القانون الطبيعي بعد سنوات صعبة من التحدي و الجهد و البناء.

واختتم سالم حديثه بأن ذلك يعتبر خطوة عظيمة يجب أن نستثمرها باليقظة لأمن الوطن حتى لا نعود أبداً للوراء و بالمشاركة البناءة في جني ثمارها الإقتصادية و السياسية و بالأمل في أن تتبوأ مصر مكانتها العظيمة التي تليق بها بين الأمم.