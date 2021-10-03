مصطفى سالم: خطة النواب تبدأ مناقشات المالية العامة غدا

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عقب فوزه بوكالة اللجنة في الانتخابات التي جرت اليوم، إن اللجنة تشهد نشاطا مكثفا خلال الانعقاد الجديد حيث تبدأ غدا مناقشة قانون المالية العامة غدا الاثنين، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ.

وأضاف سالم، في تصريحات صحفية بمجلس النواب اليوم، أن اللجنة تناقش عددا اخرا من التشريعات الضرورية، منها قانون التخطيط الموحد ايضا وتشريعات اخرى حيث شهدت الفترة الماضية العديد من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستوجب تشريعات لتفعيلها.

سالم: المرحلة القادمة تشهد تطوير لبناء الجمهورية الجديدة

واكد سالم ان المرحلة الحالية تشهد انطلاقا في كل المجالات وتطوير لبناء الجمهورية الحديثة ويقوم البرلمان بالدور التشريعي اضافة الى دوره الرقابي، مؤكدا أن اللجنة تقوم ايضا بدورها في مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة السابقة وةمتابعة الموازنة الحالية حتى يتم مناقشة الموازنة الجديدة وذلك السنة المالية المقبلة.

يشار إلى أنه قد جرت اليوم انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب وعددها 25 لجنة نوعية واحتفظت معظم هيئات المكاتب بمقاعدها عدا تغيرات طفيفة، ودعا رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الى الانتخابات بمقار اللجان وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصت اللائحة على انه تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

رئيس النواب يعلن قوائم اللجان

وقُدمت الترشيحات كتابةً إلى رئيس مجلس النواب خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وبحسب لائحة مجلس النواب، فإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.