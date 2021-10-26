أستاذ علوم الأرض: شاركت في بحث حول سد إثيوبيا سينشر بمجلة علمية دولية

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة، إنه شارك في إعداد بحث حول السد الإثيوبي للبحث عن تفسير علمي دقيق لما تقوم به إثيوبيا، بالتعاون مع فريق عمل كبير جدًا من علماء على أعلى مستوى، مشددًا على أن هذا البحث مر بمراحل قاسية جدًا من التحكيم الدولي، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN».

البحث علمي بحت ولا يوجد به أي صبغة سياسية

وأضاف «العسكري»، أن هذا البحث حول السد الإثيوبي علمي بحت ولا يوجد به أي صبغة سياسية، وتم استخدام بيانات علمية فيه وهي متاحة للجميع داخل مصر وخارجها، معربًا عن استعداده وفريق البحث للدخول في مناظرة علمية حول البحث، مؤكدًا أن البحث تم قبوله بمجلة علمية دولية، وسيتم نشره خلال يومين، وهو ما يؤكد مخاطر السد على دولتي المصب مصر والسودان، وتوصيات لأثيوبيا بالوضوح في التفاوض وعدم المراوغة والتحدث بمصداقية عما تقوم به.

هناك تعليم وتدريب على أعلى مستوى بالكليات العسكرية

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أننا كنا اليوم على موعد مع تخريج دفعة جديدة من دفعات الكليات العسكرية، ودفعة جديدة من دفقات الأمل من داخل مصنع الرجال، وهذا العرض الرائع الذي يؤكد أن هناك تعليم وتدريب على أعلى مستوى بالكليات العسكرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته هنأ الخريجين ووجه لهم نصيحة بمثابة إضاءة رئاسية لطلاب الكليات العسكرية وهي التمسك بالوعي.

غياب الوعي أخطر ما يواجه الأمم والشعوب

وأوضح الإعلامي، أن الوعي هي أكثر كلمة يكررها السيسي، بجميع الاماكن والمناسبات، وهو تكرار له مغزاه، منوهًا بأن قضية الوعي التي يحاول الرئيس دائمًا أن يلفت الانظار إليها، وشدد على أن حروب الجيل الرابع والخامس مازالت تتحرك وفق أسس موضوعة ونفقات هائلة ومبنية على الوعي والفهم الحقيقي، ومحاولة إسقاط الأمم والشعوب دون إطلاق رصاصة واحدة مازالت تقوم بها بعض الدول والجهات لتخريب بعض الدول، مؤكدًا أن غياب الوعي أخطر ما يواجه الأمم والشعوب.