قائمة أحدث وأبرز منتجات وهواتف آيفون في 2022

تعتبر شركة أبل من أكثر شركات التكنولوجيا السرية، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع معرفة أو توقع ما سيحدث خلال العام المقبل وترصد «الوطن» أبرز تلك الأجهزة وفقاً لموقع عالمي.

وقال موقع the indian express إن شركة Apple كانت مشغولة هذا العام، مع عمليات إطلاق متتالية والعديد من المنتجات الجديدة، حيث أعلن عملاق التكنولوجيا الأسبوع الماضي عن جهاز MacBook Pro الجديد، والجيل الثالث من AirPods، وألوان جديدة لجهاز HomePod mini، وطبقة اشتراك جديدة لـ Apple Music: خطة الصوت.

وأضاف الموقع أنه لا يزال هناك الكثير لتوقعه في عام 2022، موزعة على أحداث متعددة، حيث من الممكن أن نرى iPhone SE 3 ، جهاز Mac mini احترافي للمستوى ، MacBook Air المعاد تصميمه ، iPhone 14 ، والمزيد.

iPhone SE 3

حقق iPhone SE 2 نجاحًا مفاجئًا، حيث ظهر الهاتف الذكي لأول مرة خلال بداية الوباء العالمي، وعلى الرغم من افتقار iPhone SE إلى التصميم الحديث، إلا أن الهاتف عمل لأنه أعطى المستهلكين العاديين أسبابًا كافية للترقية في عصر الوباء.

ومن المرجح أن يأتي هاتف iPhone SE التالي في أوائل العام المقبل ، وسيظل يتمتع بتصميم قديم ولكنه يفتخر بدعم 5G وأحدث معالج A15 ببساطة ، سيعتمد الجيل التالي من iPhone SE على لغة تصميم iPhone 8 ، مع مكونات داخلية أحدث.

MacBook Air 2022

أصدرت Apple جهاز MacBook Air جديدًا بمعالج M1 في أواخر عام 2020، ولكن قد يظهر خليفة الكمبيوتر الدفتري لأول مرة في منتصف العام المقبل.

ويعتبر MacBook Air هو أكثر أجهزة Mac شعبية التي يمكنك شراؤها في السوق، لكن تصميمه لم يتغير كثيرًا في السنوات الماضية.

وتقول الشائعات إن جهاز MacBook Air التالي سيكون له تصميم نحيف وخفيف ولكنه يتضمن تصميم حافة مسطحة ويتضمن حواف بيضاء حول الشاشة، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح معاد تصميمها، في الواقع، يمكن إطلاقه في خيارات ألوان ممتعة، تمامًا مثل M1 iMac، تشمل الميزات البارزة الأخرى معالج M2 وكاميرا ويب بدقة 1080 بكسل وشاشة LED صغيرة وMagSafe.

ماك ميني برو

عندما أعلنت Apple الأسبوع الماضي عن جهاز MacBook Pro الجديد مع معالجات M1 Pro و M1 Max، تفاجأ الكثير من عدم ظهور جهاز Mac mini Pro.

وفي وقت سابق من هذا العام، أفاد مراسل بلومبرج مارك جورمان بإمكانية الإعلان عن جهاز Mac mini مجدد في أحد أحداث الخريف لشركة Apple في عام 2021، لكن ذلك لم يحدث.

ومن المثير للاهتمام أن جهاز Mac mini التالي لن يحصل على معالج جديد بل تجديد شامل. تنتشر التكهنات بأن ما يسمى بـ 'Mac mini Pro' سيحتوي على سطح شبكي وسلك طاقة مغناطيسي بالإضافة إلى 4 منافذ Thunderbolt ومنفذين USB-A ومنفذ إيثرنت ومنفذ HDMI. لكن أهم ما يميز جهاز Mac mini الجديد هو معالج M1 Pro ، وهو نفس مجموعة الشرائح التي تشغل MacBook Pro الجديد. من خلال وضع M1 Pro ، ستتمكن Apple من تبرير الاسم "pro" في جهاز Mac mini. سيحل Mac mini القادم مع M1 Pro محلجهاز Mac mini المستند إلى Intel .