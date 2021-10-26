دفتر محاكمات اليوم.. أبرزها قضيتي «خلية المرابطين» و«جند الله»

تشهد أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، عدة قضايا أهمها محاكمة المتهمين في قضية «جند الله»، وأيضًا متهمي «خلية المرابطين».

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمجمع طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتأسيس «تنظيم جند الله»، على خلفية اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية مبنية على استهداف عناصر قوات الشرطة والجيش داخل مدن ومحافظات القناة، كما تهدف إلى استهداف منشآت الدولة العامة والخاصة.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين

وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق للمتهمين، تهم عديدة ومنها ارتكاب جريمة تأسيس جماعة إرهابية ضد القانون؛ بغرض الدعوة إلى تعطيل وإيقاف أحكام دستور الدولة، كما حاول المتهمون منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وأيضًا كانت جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات ضمن التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين.

قضية خلية المرابطين

من ناحية أخرى، تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم خلية المرابطين؛ لاتهامهم بالالتحاق والانضمام لجماعة إرهابية مقرها في الخارج، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين».

المتهمون التحقوا بجماعة إرهابية

وذكر أمر إحالة المتهمين، أنّهم التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، كان غرضها هدم الدولة المصرية، كما تتخذ تلك الجماعة من الإرهاب وسيلة؛ لتحقيق أغراضها وتبين أن المتهمين جميعهم مصريون.

وكان المتهمون يتلقون في تلك الجماعة الإرهابية تدريبات عسكرية على كيفية استخدام الأسلحة النارية، كما شاركوا في عملياتها العدائية ضد مصر، والتحقوا بالجماعة المسلحة المسماة بـ«المرابطون»، وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في دولة سوريا؛ للمشاركة في عمليات قتالية ضد الجيش النظامي السوري وغيره.