مفاجأة بعقود التوظيف في مشروع قانون العمل الجديد

يهتم قانون العمل الجديد بتوفير العديد من الحقوق التي يحتاج لها العامل والتي لم تكن متوفرة في القانون القديم، والذي يخلق بيئة وظيفية جاذبة للقطاع الخاص الذي ظل طاردًا لموظفيه خلال الفترات السابقة، ووفر قانون العمل الجديد العديد من المزايا، ما جعل العديد من العاملين بالقطاع الخاص، ينتظرون صدور مشروع قانون العمل الجديد.

عقود العمل في مشروع قانون العمل الجديد

و تهتم المادة «68» من مشروع قانون العمل الجديد بعقود العمل التي كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للعمال في القانون القديم، حيث نصت بأن يعمل العامل لدى صاحب العمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، وهذا ما يحفظ حقوق العامل في الحصول على أجر بمجرد إبرام العقد.

و نصت المادة «69» من مشروع قانون العمل الجديد على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة، حيث اهتمت هذه المادة بضمان حق العامل في تجديد العقد بالاتفاق مع صاحب العمل كما يمكن أن يكون العقد محدد المدة أو مفتوح المدة حسب الاتفاق بين الطرفين.

حالات العقود مفتوحة المدة في مشروع قانون العمل الجديد

و حددت المادة «70» من مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تجعل عقد العمل مفتوح المدة، وهذه الحالات هي :

ـ إذا كان العقد غير مكتوب منذ إبرامه.

ـ إذا لم ينص العقد على مدته معينة.

ـ إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.

ـ إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

ونصت المادة «71» من مشروع قانون العمل الجديد على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وهذا ما يحفظ حقوق العامل في ضمان عدم فسخ العقد.