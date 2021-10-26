فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم ضخم بالغدة الدرقية

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نجاح وحدة جراحة الوجه والفكين والرقبة بقسم الجراحة العامة بكلية الطب، في استئصال ورم هائل بالغدة الدرقية من رقبة سيدة خمسينية، حيث تعد تلك العملية من العمليات النادرة التي تدل على مهارة ودقة الكادر الطبي وتعكس الطفرات الكبرى التي يشهدها القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية.

وأشاد الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بجهد وحدة جراحة الوجه والفكين بقسم الجراحة بالمستشفى الجامعي والتي تمتلك الخبرات والاستعدادات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات الدقيقة وغيرها من الحالات الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الخدمة المميزة التي يسعى المجتمع الجامعي لتقديمها للمواطن، مثمناً دور المستشفى الجامعي الرئيسي بقيادة الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى والذي لا يألوا جهداً في إمداد الوحدة بالإمكانيات اللازمة وكافة سبل الدعم المادى والمعنوى للقيام بدورها على أكمل وجه .

وأوضح الدكتور محمد حسن عثمان رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين، أن المريضة تعاني من ورم ضخم الحجم فى الرقبة وتعايشت معه لمدة تزيد عن خمس سنوات، وبعد عمل الأشعة والفحوصات والتحاليل اللازمة، خضعت المريضة للعملية واستئصال الورم وإستئصال باقى الغدة الدرقية وتنظيف الغدد الليمفاوية المجاورة في زمن قياسي لا يتجاوز الثلاث ساعات

من جهة أخرى، شارك الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط في وقائع المؤتمر الدولي السنوي 51 للجمعية المصرية لجراحي التجميل الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع قسم التجميل بجامعة أسيوط وذلك فى مدينة الجلالة بالعين السخنة.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن مشاركة وقائع المؤتمر جاءت بصفته أستاذا ومتخصصا فى مجال جراحة العظام والكسور ومؤسس أول مدرسة طبية للجراحات الميكروسكوبية فى مصر والشرق الأوسط منذ نحو 25 عاماً والتي أصبحت أحد النقاط المضيئة فى سجل إنجازات جامعة أسيوط ، كما أنها أصبحت واحدة من أربع مراكز طبية فقط على مستوى العالم تضم دول الهند وأسبانيا والمكسيك وجامعة أسيوط بمصر شركاء فى أول مدرسة عالمية تمنح دبلومة دراسات عليا فى تخصص الضفيرة العصبية والتى تسقبل سنوياً متدريبين من الأطباء الدراسين فى هذا المجال من مختلف دول العالم .

وكشف رئيس جامعة أسيوط أن مشاركته فى وقائع المؤتمر جاءت فى الجلسة الافتتاحية حيث تم عرض التجربة الرائدة والعالمية لوحدة الجراحات الميكروسكوبية بطب أسيوط، كما تضمنت تقديم محاضرة علمية حول «دور الجراحات الميكروسكوبية فى علاج حالات إثبات الضفيرة العصبية».

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى الدور الرائد والمتميز الذى حققته الجراحات الميكروسكوبية فى علاج إصابات الضفيرة العصبية والتى تحدث عامةً للأطفال حديثى الولادة فى مصر والتى تقع نتيجة لإنخفاض مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأم خلال فترة الحمل أو أثناء عملية الولادة .