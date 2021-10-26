«محسن منصور» يعلق على سقوط ديكور التصوير على قدمه: «ما فيش كسر وبتحسن»

كشف الفنان محسن منصور تطورات حالته الصحية بعد سقوط الديكور على قدمه خلال تصوير فيلمه الأخير والذي يحمل عنوان «فيلم تجاري»، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال محسن لـ «الوطن»، إن ديكور «فيلم تجاري» سقط على قدمي في أخر يوم تصوير للفيلم، ولكني الحمد لله زي الفل، ولا يوجد كسر، وخرجت من المستشفى في نفس اليوم، ولكنني مرهق بشدة خاصة إني كنت أواصل تصوير أكثر من عمل في وقت واحد».

محسن منصور يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وطمأن محسن منصور الجمهور على حالة مخرج العمل محمود كامل، الذي قد أعلن تعرضه لإصابة بعد سقوط الديكور عليهما خلال تصوير أخر المشاهد من فيلم تجاري.

ونشر محسن صور له بعد الإصابة قائلاً: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، كله خير من الله، أثناء التصوير اليوم، ووقوع قطعة الديكور على رجلي وأيضًا إصابة مخرج العمل».

وقد كشف الفنان محسن منصور، تعرضه لإصابة في قدمه، أثناء تصوير عمل جديد يقوم بتحضيره الفترة الحالية، وإصابة مخرج العمل، وأجرى محسن الفحوصات المبدئية والإشاعات للاطمئنان على حالته الصحية.

ويشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، محسن منصور، ياسر الطوبجي، فرح يوسف، عمرو عبد العزيز، أحمد عبدالهادي، سيناريو وحوار زين العابدين خيري وإخراج محمد كامل.

وتدور أحداث الفيلم حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام، وذلك في أجواء من الكوميديا الممزوجة بالفانتازيا.

محسن منصور يشارك في تصوير مسلسل أنا وهي

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان محسن منصور في مسلسل أنا وهي، بطولة الفنانة هنا الزاهد والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويجسد محسن منصور خلال أحداث مسلسل أنا وهي شخصية رجل صاحب ملهى ليلي.

ويعرض مسلسل «أنا وهى» للفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم في بداية موسم الشتاء على إحدى المنصات الإلكترونية، وينتمي العمل لنوعية الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.