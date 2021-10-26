وزراء مياه 4 دول بينهم مصر يجتمعون لبحث إدارة خزان الحجر النوبي

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الجلسة الحادية والعشرين للهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي، بحضور أعضاء الهيئة من دول (مصر - ليبيا - السودان - التشاد).

ووجه «عبدالعاطي»، خلال الجلسة التي عقدت على هامش «أسبوع القاهرة للمياه»، بأهمية قيام الهيئة بمتابعة القرارات والتوصيات التى من شأنها تحقيق الإدارة المثلى لموارد الخزان، والوصول للاستفادة القصوى منه، مع مراعاة الاستخدام الرشيد للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، وكذلك تحقيق التنمية في مناطق الخزان بالدول الأربع.

وزير الري يؤكد أهمية التنسيق المشترك فيما يتعلق بالخزان النوبي وموارده

وأكد وزير الري المصري، على أهمية التكامل والتنسيق المشترك في كل المجالات البحثية والتطبيقية فيما يتعلق بالخزان وموارده، مع دراسة تطبيق نظم الري الحديث لتعظيم العائد من كل قطرة مياه بالخزان، فضلا عن تنفيذ مشروعات تنمية متكاملة، والاهتمام بالجانب التدريبي، وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة بالمنطقة ككل، وهو الهدف الذي يجب أن يتم العمل على تحقيقه من خلال الهيئة ومشروعاتها وأنشطتها المستقبلية.

كما دعا الدكتور عبدالعاطي، أعضاء الهيئة للاطلاع على تجارب المركز القومي لبحوث المياه في طرق الزراعة والري، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتعظيم الإنتاجية المحصولية، مع اعتبار هذه الهيئة نموذجا للتكامل الشامل بين الدول المستفيدة، لتكون مثالا يحتذى به للتعاون الإقليمي والدولي.

في سياق آخر عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لقاء مع الدكتور مروان الرقاد، الرئيس التنفيذي للشبكة الإسلامية لتطوير إدارة موارد المياه، والدكتور باسم الصالح، مدير الشراكات والتعاون الدولي، والمهندس علي الهياجنه بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ممثلي الشبكة الإسلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الجانبين فى بناء القدرات في مجال المياه، والترابط بين المياه والطاقة والغذاء، وإعادة استخدام المياه وغيرها.

وزير الري يناقش جهود التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه

واستعرض الدكتور عبدالعاطي، خلال اللقاء، مجهودات الوزارة المبذولة للتعامل مع التحديات المائية، ورفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال العديد من المشروعات الجارى تنفيذها بما يعود بالنفع على كل المنتفعين بالمياه.