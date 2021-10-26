المخرج تامر كرم عن «اللمبي في الجاهلية»: بدأنا العمل عليها منذ عام وبسرية تامة

يواصل المخرج تامر كرم العمل على بروفات المسرحية الجديدة «اللمبي في الجاهلية»، والتي يقدم من خلالها الفنان محمد سعد مرة أخرى على خشبة المسرح بعد غياب دام لعدة سنوات.

وكشف تامر كرم في تصريحات لـ«الوطن»، كواليس تحضيرات العمل والتي بدأت منذ أكثر من عام، موضحا أنهم بدأوا العمل في سرية تامة لأنه مهم وضخم وكان يحتاج لدقة في التفاصيل، ولهذا الأمر تم عمل كثير من البروفات ليخرج بأفضل صورة ممكن لينال إعجاب الجمهور.

ميزانية ضخمة وعدد كبير من الفنانين

وأكد «كرم» أن ميزانية العمل ضخمة، وتضم المسرحية عدد كبير من النجوم، من بينهم محد سعد الذي عبّر عن سعادته بتعاونه معه في هذا العمل الذي يعود من خلاله إلى خشبة المسرح مرة أخرى، وكذلك روجينا ودينا ويزو وسامي مغاوري وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من النجوم، بالاضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب الذي يشتركون في الجيوش ضمن العمل.

وعبّر المخرج تامر كرم عن سعادته الكبيرة بعرض مسرحية اللمبي في الجاهلية ضمن موسم الرياض.

مسرحيات الملك لير وأبو العربي

وكان المخرج تامر كرم قد حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، من خلال عدد من الأعمال المسرحية، على رأسها مسرحية الملك لير الذي قدمها بالتعاون مع النجم يحيى الفخراني وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي وأحمد فؤاد سليم وغيرهم من الفنانين.

وكان قد قدم أيضا مسرحية «أبو العربي» التي شارك بها عدد من الفنانين منهم هاني رمزي وداليا البحيري وأحمد فتحي وليلى عز العرب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.