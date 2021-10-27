"هيرميس" تنجح في إتمام طرح «فرتيجلوب» بقيمة 795 مليون دولار في بورصة أبو ظبي

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس - المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة - عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الطرح العام لشركة فرتيجلوب بقيمة 795 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية – وهو أحد أكبر الطروحات التي شهدها سوق أبو ظبي على الإطلاق، كما أنه الأول من نوعه لشركة تعمل وفق نظام المناطق الحرة في دولة الإمارات.قامت شركة فرتيجلوب التي تأسست من خلال شراكة استراتيجية بين "أدنوك" و"OCI NV" اليوم ، بطرح 1.145.582.011 سهم – أو ما يعادل 13.8% من أسهمها – ويبلغ سعر الطرح 2.55 درهم لكل سهم، وبقيمة سوقية قدرها 21.2 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 5.8 مليار دولار).

وسوف يتم تنفيذ عملية الطرح من خلال شريحتين، الشريحة الأولى بنسبة 10% للمستثمرين الأفراد بالسوق الإماراتية، على أن يتم تخصيص الشريحة الثانية بنسبة 90% للمستثمرين من المؤسسات.

وقد تم تجاوز الاكتتاب في القائمة بما يزيد عن 22 مرة بشكل إجمالي، في ضوء بدء تداول أسهم شركة «فرتيجلوب» تحت رمز “FERTIGLB” .وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقيام المجموعة بدور مدير الطرح الأولي لأسهم فرتيجلوب في سوق أبو ظبي، باعتباره أحد أكبر الطروحات التي شهدها السوق على مدار سنوات.

وأضاف فهمي أن هذا الطرح يُسلط الضوء على النمو القوي الذي تشهده أسواق المال بدولة الإمارات والإقبال الملحوظ من جانب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من ارتفاع مبيعات الأسمدة مدفوعة بدورة سلع قوية واهتمام فريد من نوعه بالهيدروجين .

وأشار فهمي إلى أن هذه الصفقة هي امتداد للسجل الحافل بالإنجازات الذي تنفرد به المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي فضلًا عن قدرتها الفائقة على إدارة وتنفيذ أبرز الصفقات في الوقت ذاته عبر مناطق متعددة بفضل شبكة علاقاتها الواسعة والمتشعبة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية حول العالم وفرق عمل متخصصة في الدول المختلفة ، خاصة بعد نجاح صفقة طرح أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وكذلك إتمام الطرح العام لأسهم شركة «أكوا باور» المحوري في السوق المالية السعودية (تداول) مطلع أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن شركة «فرتيجلوب» هي أكبر شركة عاملة في مجال التصدير البحري لليوريا والأمونيا في العالم وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ 6.5 مليون طن من اليوريا والأمونيا الجاهزة للبيع.

وتلعب الشركة دورًا هامًا في تعزيز جهود إمارة أبو ظبي في مجال تصدير الهيدروجين في إطار التوجه العالمي للتنوع في استخدام وسائل الطاقة النظيفة. وانطلاقًا من مكانة الشركة الرائدة في سوق إنتاج الأسمدة النيتروجينية وتوزيعها، تجدد الشركة التزامها بتنفيذ استراتيجيتها التي تتمثل في تعزيز الزراعة المستدامة، كما تقوم الشركة بتزويد عملائها بمنتجات النيتروجين صديقة البيئة في جميع أنحاء العالم.

من المتوقع أن تمتلك شركة "OCI NV" الحصة الأغلبية في شركة «فرتيجلوب» بعد إتمام عملية الطرح العام الأولي، أما بالنسبة لشركة «أدنوك» فسوف تمتلك حصة 36.2% على الأقل..وقد مثّل عام 2021 علامة فارقة في سجل إنجازات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث نجح القطاع في إتمام 23صفقة ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 6.1 مليار دولار، من بينها 9 صفقات بأسواق الأسهم وحدها.

وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 4.0 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة «الياه سات» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي، وكذلك قيامه بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك لصفقة طرح أسهم شركة «فوري» في البورصة المصرية بقيمة 1,2 مليار جنيه مصري. كما قام القطاع بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 144 مليون دولار أمريكي.