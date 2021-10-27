الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بطردها من منزلها بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن، تفاصيل ما نشرته إحدى السيدات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا تعرضها للإهانة والاضطهاد والطرد من مسكنها بمحافظة الإسكندرية، وبالتلاعب والتزوير بالمُحررات الرسمية من قبل مسئولين بجهات حكومية «غير مُحددة»؛ للاستيلاء على شقتها.

عدم اتزان وتهور

بالفحص تبين أن الشاكية مسجل عنها «عدم الإتزان والتهور»، واضطلاع شركة الكهرباء بالإسكندرية بمطالبتها بتسليم الوحدة السكنية التابعة للشركة؛ لانتهاء صفة تخصيصها لوفاة والدها، الذي كان يعمل بإحدى محطات الكهرباء التابعة للشركة، وبتكثيف التحريات تبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية ودائمة التعدى على جيرانها وأشقائها بالسب والقذف وإثارتها للمشاكل بصفة دائمة.

ادعاءات سيدة

كما تبين أن شقيقها يقيم حاليًا بإحدى الدول الأجنبية بمراجعة مسئولى شركة الكهرباء بالإسكندرية، أكدوا عدم أحقية استمرار المذكورة بالوحدة السكنية التي تقطنها؛ لانتهاء الصفة القانونية والإدارية بوفاة والدها السابق، تخصيص الوحدة له إبان فترة عمله بالشركة.