إزاي تحتفل بالهالوين في المنزل بأقل التكاليف؟.. اصنع ديكور يدوي

يوم الهالوين هو احتفال يقام في عدة دول حول العالم ليلة 31 أكتوبر، وتشمل تقاليد هذا العيد خدعة وملابس تنكرية والتزيين، ونحت القرع ووضع فوانيس جاك، ومشاعل الإضاءة، وزيارة المعالم السياحية المسكونة في بعض الدول، ومشاهدة أفلام الرعب.

ويعد هذا يوم احتفال وبشكل خاص في الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا وبريطانيا وأجزاء أخرى من العالم، وتشمل مظاهره العديد من التكاليف سواء بالأطعمة أو الملابس، لكن يمكن الاقتصاد والاحتفال بعيد الهالوين بأقل التكاليف في منزلك، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

كيف تحتفل بالهالوين في المنزل بتكلفة بسيطة؟

- لا تشتري الملابس التنكرية للكبار ولأطفالك وأصدقائك، واكتفي برسم الأشكال المرعبة على الوجه، باستخدام مستحضرات التجميل المتواجدة لدى كل منزل كالكحل الأسود والروج الداكن، ووضعه على الخدود والجبين، كما يمكنك الرسم على الأظافر والاختيار بين تصميمات الأظافر المتنوعة على الإنترنت.

- تنظيم عزومة وتجمُّع طعام لأصدقائك في منزلك وتحضير «ديش بارتي»، والتي تكون عبارة عن إحضار كل شخص لطعامه المفضل أو الخاص وتناوله سويا.

- إعداد الأنواع المتخلفة من الحلوى المنزلية، وتقديمها للأطفال بعد تزيينها بأشكال مخيفة أو طريفة.

- إذا كان لديك أطفال يمكنك إدخال البهجة عليهم، عن طريق توزيع بعض الهدايا على الأطفال كأقلام الهالوين، أو ألعاب صغيرة.

- اصنع ديكور يدوي بسيط في منزلك، ويمكنك استخدام أدوات في مطبخ منزلك وصنع شبكات عنكبوتية وهمية، أو أشرطة الأضواء الملونة وتوزيعها داخل المنزل، مع موسيقى مخيفة.

كما يمكنك مشاهدة أفلام الرعب المخيفة، مثل «Winchester ،The Little Stranger ،A Quiet Place ، Get out».

- إذا كان لديك أطفال ابتعد عن مشاهدة أفلام الرعب وشغل ألعاب فيديو مليئة بالإثارة والرعب أيضا.