انفجار بالعاصمة الأوغندية يثير الرعب في شوارعها.. والرئيس: عمل إرهابي

دماء وأشلاء وحالة من الهرج والفوضى عمّت العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك عقب وقوع انفجار ضخم هزّ البلاد مساء يوم أمس السبت، وأودى الانفجار بحياة شخص، كما أصيب 7 آخرين بجروح تفاوتت درجة خطورتها، من جهته وصف «يوري موسيفيني»، رئيس البلاد، الانفجار بأنه عمل إرهابي وذلك وفق ما أعلنه موقع سكاي نيوز الإخباري.

انفجار في مطعم شعبي بالعاصمة الأوغندية

وكان الرئيس الأوغندي، قد قال فى تغريدة على تويتر، إن «الانفجار الذى وقع مساء السبت فى أحد المطاعم الشعبية فى شمال كمبالا وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، يبدو أنه عمل إرهابى لكننا سنقبض على الجناة»، كما توعد وتعهد بملاحقة المسؤولين عن الحادث.

7 إصابات بسبب الانفجار الدامي في أوغندا

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار أو يعلم سببه حتى لحظة كتابة الخبر، فيما أفادت وسائل إعلام محلية، بأن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في كومامبوجا وهي ضاحية على مشارف شرق العاصمة كمبالا، وفقا لما أوردته رويترز.

Breaking News : Komamboga bomb explosion, Kampala Uganda https://t.co/S9RJyJoFGq Komamboga bombing - Komamboga explosions pic.twitter.com/3RYgnjOLwW — news45 (@6ix_45) October 23, 2021

مقاطع فيديو توثق ذعر الأوغنديين بعد وقوع الانفجار والضحايا

وكانت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت عددا من الأشخاص يتملكهم الذعر والارتباك وسط وميض الأضواء الزرقاء لعربات الشرطة التي هرعت على الفور إلى مكان الانفجار لإجراء التحريات اللازمة وكشف ملابسات الحادث، بينما أظهر مقطع فيديو آخر تداوله عدد من المواطنين والنشطاء في البلاد ظهرت فيه مجموعة من النساء مذعورات ويتحدثن إلى إحدى وسائل الإعلام عن الانفجار، ومن الجدير بالذكر أنّ وقوع انفجار بالقنابل في الدولة الأفريقية هو أمر نادر الحدوث، إذ تتسم أوغندا بالهدوء فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية.