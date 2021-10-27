رنج روفر تكشف عن سياراتها الجديدة SV

أعلنت شركة رنج روفر، عن إطلاق سيارتها الجديدة «رنج روفر SV» والتي تعتبر طفرة جديدة في تاريخ سيارات رنج روفر، حيث ضمت السيارة وسائل جديدة من التكنولوجيا والرفاهية.

ولأول مرة في رنج روفر، تعزز العجلات مقاس 23 بوصة من أداء السيارة نسب بارعة واتزان قوي على الطريق.

يوفر خيار تصميمات هيكل قاعدة العجلات القياسية أو الطويلة إمكانية الارتفاع لخمسة أو سبعة مقاعد لأشخاص بالغين.

وتتميز رنج روفر SV الجديدة بتصميم داخلي حديث ومتطور من حيث الخامات والتكنولوجيا التي دعم السيارة بها، حيث تم تدعيمها بأجود المواد هادئاً يجمع بين الفخامة والأناقة الرفاهية.

وتتميز السيارة بتقنية يقلل بشكل كبير من الروائح والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية ومسببات الأمراض، بما في ذلك فيروس SARS-COV-2، ويمكن تشغيل النظام عن بعد، وتعزز إدارة ثاني أكسيد الكربون العافية واليقظة ومراقبة المستويات داخل المقصورة ويقوم تلقائيًا بتحديث الهواء عند الحاجة.

وتوفر السيارة من الداخل مستوى عالين من الرفاهية أبرزها التدليك بالأحجار الساخنة، تحكم بشاشة لمس للمقعد الخلفي مقاس 8 بوصات و 11.4 بوصة للترفيه في المقعد الخلفي.

ولتوفير رؤية جيدة، تم وضع مصابيح أمامية رقمية بتقنية LED مع الإضاءة الأمامية التكيفية التنبؤية، واستخدام بيانات الملاحة لمتابعة الطريق بشكل استباقي.

وتوفر مرآة رؤية خالية من العوائق للطريق خلفك، ومرفق مع كاميرا محيطية ثلاثية الأبعاد.

أما عن منظومة القوة فتأتي بمحرك V8 الجديد بسعة 4.4 لتر وقوة 390 كيلووات ينتج عزم دوران أقصى يبلغ 750 نيوتن متر.

ويساعد المحرك السيارة في التسارع من 0 إلى 100 كم 4.6 ثانية مع تشغيل ديناميكي، بالإضافة إلى خيار محرك ديزل سداسي الأسطوانات بقدرة 258 كيلو وات.