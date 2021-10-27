السيرة الذاتية للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد

تنشر «الوطن» السيرة الذاتية للفريق أسامة رشدي عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد، والذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم، قراراً جمهورياً بتعيينه في منصبه الجديد، كما أصدر الرئيس قرارا آخر بشأن تعيين الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون مبادرة حياة كريمة.

وكان الفريق أسامة عسكر، يشغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، قبل أن يُعين في منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

الفريق أسامة عسكر يبلغ من العمر 64 عاماً، وهو من مواليد محافظة الدقهلية في يوم 1 يونيو 1957.

وتخرج رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد في الدفعة 70 حربية، ليعمل ضابطاً في سلاح المشاه في القوات المسلحة، بعدما حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

وأظهر الفريق أسامة عسكر تميزاً في كافة الوظائف الرئيسية التي كلف بها داخل القوات المسلحة، كما حصل على جميع الفرق الحتمية داخل سلاح المشاه.

وواصل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد، دراسته ليحصل على دورة الأركان حرب من كلية القادة والأركان، والتي توازي ماجستير العلوم العسكرية، كما درس في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا في الأكاديمية، كما حصل على دورة كبار القادة من كلية الحرب العليا.

وعمل الفريق أسامة عسكر، في مختلف الوظائف القيادية حتى وصل إلى قائد فرقة مشاه، كما عمل رئيساً لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة، رئيساً لأركان الجيش الثالث الميداني، وقائداً للجيش الثالث الميداني، قائد لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، ثم مساعداً للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لشئون تنمية سيناء، وآخر منصب تولاه قبل تعيينه رئيساً للأركان كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.