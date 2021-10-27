فرنسا تعتزم إغلاق 7 مساجد بدعوى نشر الكراهية والتطرف

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الأربعاء، جيرالد دارمانين، أن حاكم مقاطعة سارث الواقعة غرب فرنسا، أمر بإغلاق مسجد في بلدية ألون لمدة 6 أشهر، وذلك بدعوى تبرير «الجهاد المسلح» في خطابات المسجد.

إجراءات إغلاق المسجد

وأظهرت التحقيقات أن الأئمة الذين يخطبون في هذا المسجد أطلقوا على الفرنسيين اسم «الكفار»، بحسب راديو «فرانس بلو»، كما أن مكتب المدعي العام في مدينة لومان الفرنسية بمديرية سارث، في وقت سابق، قد أفاد ببدء التحقيق في المسجد، بعد أن أمر وزير الداخلية الفرنسي، بإجراءات إغلاقه، على خلفية قيامه بدعاية للعمل المسلح.

محاربة الإسلاموفوبيا في فرنسا

وأشار حاكم مقاطعة سارث، إلى أن أحد قادة الجمعيات التي تدير الموقع الديني للمسجد في أكتوبر 2020، اتهم فرنسا بإعلان الحرب على الإسلام وأنه من الضروري الاستعداد لمحاربة مؤيدي نظرية الإسلاموفوبيا، وفق موقع قناة «روسيا اليوم».

إغلاق 7 مساجد بفرنسا

وصرح وزير الداخلية الفرنسي، في مؤتمر صحفي بأنه من المتوقع إغلاق أكثر من 6 مساجد وجمعيات إسلامية نهاية هذا العام، و ذلك بسبب نشرها الكراهية ودفاعها عن الإسلام السياسي، كما تم إغلاق 20 مسجدا، و تفتيش 92 مسجدًا من أصل 2500 في البلاد.

وصادق مجلس الوزراء الفرنسي يوم الأربعاء الماضي على حل منظمة التنسيق لمكافحة العنصرية التي دعت إلى الكراهية و التمييز.

وفي سبتمبر الماضي، نفذت السلطات الفرنسية إجراءات منها إلغاء تصاريح تشييد 36 ألف مسجد، من المتوقع أن تشكل تهديدًا للنظام العام بالبلاد، كما نفذت السلطات الفرنسية منذ عام 2017، 24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يتردد عليها جمعيات إرهابية، وبحسب وزير الداخلية، فسيكون هناك 10 جمعيات أخرى، تحت الملاحظة، وهي عرضة لإجراءات الحلّ خلال الفترة المقبلة.