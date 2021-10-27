النيابة العامة تباشر التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة

تولت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، مباشرة التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة، فيما هو منسوب إليهم.

ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام، ما جرى تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها.

النيابة العامة تهيب بالجميع الالتزام بما تعلنه من معلومات

وأهابت النيابة العامة إزاء ذلك بالكافة، إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة، قد تضع ناشريها تحت المسئولية القانونية.

وأكدت أن النيابة العامة حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبًا، لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات.