النائب العام يأمر بالتحقيق في استشهاد ضابطي شرطة بالإسماعيلية

أمر النائب العام، اليومِ الأربعاءِ، بالتحقيق العاجل في ملابسات استشهادِ ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخريْن من قواتها في محافظة الإسماعيلية خلالَ مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ –سبَقَ إِصدارُ إذْنٍ من النيابة بضبطه- حيث لقي مصرعه أثناء المداهمة.

وذكرت النيابة العامة في بيان صادر عنها، أن «تحريات الشرطة قد توصلت لِاتِّجار المتهم المتوفَّى واثنين آخريْن في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب اثنين آخريْن جارٍ تداركهما بالعلاج، وقد تُوفّي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية».

وقد شكَّلت النيابة العامة فريقًا من أعضائها انتقل إلى مسرح الحادث وعاينه وفي صحبته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، كما انتقل الفريق لسؤال المصابينِ من قوات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتشُدُّ النيابة العامة على أيدي رجال الشرطة لما يقدمونه من تضحيات في سبيل ضبط الجرائم ومرتكبيها؛ تحقيقًا للأمن في كافَّة أنحاء الوطن، لا سِيَّما في مثل هذا اليوم الذي طالما كان رمزًا في تاريخ مصر للتضحية والفداء إعلاءً لسيادة الدولة المصرية على أراضيها، في سلسلة متصلة من البطولات والعطاءات التي لا تنضب بين الماضي والحاضر والمستقبل.