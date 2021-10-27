«Truecaller» تطرح تقنية جديدة لأجهزة أيفون.. وإيرادات الشركة تقفز 129%

نجح تطبيق دليل الهاتف المحمول وخدمة تحديد هوية المتصل «Truecaller»، في تحقيق نمو كبير في إيرادات الشركة بالربع الثالث من العام 2021 بنسبة 129% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020، وفقًا لأول تقرير لها كشركة عامة في 2021.

ارتفاع عدد المستخدمين للتطبيق بنسبة 20%

وكشف تقرير الشركة السويدية، ارتفاع الإيرادات إلى 36.5 مليون دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت إيراداتها 15.9 مليون دولار، في حين ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 292 مليون مستخدم، مقارنة ببيانات الربع الثالث من 2020 التى رصدت 243 مليون مستخدم، ما يعني زيادة في عدد المستخدمين بنحو 49 مليون مستخدم، وفقاً لـ«فوربس».

نسخة جديدة وردود إيجابية

وتسعى الشركة إلى طرح تقنية جديدة لأجهزة أيفون، ليكون إطلاق هذه التقنية في أمريكا كأول سوق مستهدفة وسط رود إيجابية، في الوقت الذي يعد أغلبية مستخدمي تطبيق «Truecaller» من حاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

طرح أسهم الشركة من الفئة «ب»

وأدرجت الشركة، التى تعتبر الهند أكبر سوق لها، أسهمها من الفئة «ب» بالتزامن مع انتهاء الشهر الماضي، بينما يعتزم الرئيس التنفيذي ماميدي ونامي زارينغلام، اللذان شاركا في تأسيس شركة «Truecaller» في عام 2009، السيطرة على أغلبية القوة التصويتية للشركة من خلال ملكية أسهم الفئة «أ».

وقال الرئيس التنفيذي، آلان ماميدي، «إننا نشهد اتجاه نمو قوي ومستمر من حيث كل من المستخدمين والإيرادات خلال الربع الثالث، ونحن فخورون جدًا بالزخم الذي تمكنا من تحقيقه»، مشيراً إلى أن جميع الاستثمارات التي قامت بها الشركة السويدية تصب في الجانب التقني فيما يتعلق بمنصة التكنولوجيا الإعلانية.

وأضاف ماميدي، أن النسخة المخصصة لمستخدمي أيفون متشابهة جدًا لتجربة أندرويد، مشيراً إلى أنه حتى الآن، ردود الفعل التي تلقيناها من العملاء في أميركا إيجابية.

وتستمر الشركة في ضخ استثمارات في التعلم الآلي «Machine Learning» وتكنولوجيا تحليل البيانات، بما في ذلك الذكاء الصناعي وتعريف الهوية، فضلًا عن مُعرف المتصل «Advanced caller ID» الجديد لـ«أيفون»، إضافة إلى الاستثمارات المستمرة في تكنولوجيا الدعاية.