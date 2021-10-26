تعرف على 10 خدمات إلكترونية تقدمها المرور.. يمكن استخدامها من الموبايل

خلال الفترة الأخيرة، ظهرت الحاجة الملحة لميكنة الخدمات الحكومية، لمواجهة الازدحام في المؤسسات الرسمية، وهو النهج الذي اتبعته الحكومة المصرية، بعد أن جعلت الكثير من الخدمات إلكترونية، يمكن استخدامها «أون لاين»، من خلال الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر، ومنها بوابة المرور المصرية التي تقدم 10 خدمات إلكترونية خاصة بالمرور.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يتم تقديمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، نستعرض أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع بوابة المرور، وكيفية استخدامها، وذلك في التقرير التالي..

الخدمات التي يقدمها موقع بوابة المرور المصرية

وتقدم بوابة المرور عددا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمرور، وهي كالآتي..

تجديد رخصة المركبة

إصدار ملصق إلكتروني

بدل فاقد رخصة المركبة

بدل تالف رخصة المركبة

التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

بدل فاقد رخصة القيادة

بدل فاقد رخصة القيادة

بدل تالف رخصة القيادة

حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

لوحتك.. وهي خدمة خاصة بوضع مزاد إلكتروني لبيع لوحات مميزة للسيارات لصالح «تحيا مصر».

الاستعلام عن المخالفات المرورية

تمكن هذه الخدمة للمواطن والمقيم من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه.

خطوات الحصول على خدمات بوابة المرور

وحتى يتمكن المواطن من الحصول على خدمات المرور يجب التسجيل في البوابة، من خلال اتباع الآتي..

الدخول على موقع بوابة المرور المصرية من هنـــا.

اختيار تسجيل مستخدم جديد.

قم باستيفاء البيانات الخاصة بالعميل، مثل الاسم من بطاقة الرقم القومي، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، العنوان، الوظيفة، الجنسية، رقم الهاتف، رقم المصنع، المحافظة.. إلخ.

يتم إرسال رسالة تأكيد تحتوى على كود تعريف، قم بإدخاله، وسيتم تسجيل الدخول للحصول على كل الخدمات الإلكترونية لبوابة المرور المصرية.