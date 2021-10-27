أسعار أزياء عيد الهالوين 2021 قبل أيام من الاحتفال.. تبدأ من 200 جنيه

انتشر خلال السنوات الأخيرة الاحتفال بعيد الهالوين في الوطن العربي ومصر بوجه خاص، حيث يرتدي الأطفال والبالغون أزياء مرعبة متخفين من قوي الظلام والشر في يوم 31 أكتوبر من كل عام، كما تقول الأسطورة.

وفي مثل هذا الوقت من كل عام، تعرض المحال التجارية والمواقع الإلكترونية التجارية أزياء الهالوين، أو عيد الهلع المصري، والتي انتشرت هذا العام في شكل ملابس مسلسل «لعبة الحبار»، إضافة إلى الملابس التقليدية للأطفال، والتي تنوعت ما بين أزياء سبايدر مان، وبات مان، والساحرة الشريرة.

ويرصد موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها على مدار اليوم، أسعار أزياء عيد الهالوين 2021، وفقًا لجولة على عدد من المحلات الملابس التنكرية وألعاب الأطفال، ومواقع تجارية عالمية، والتي جاءت كالآتي:

ملابس الساحرة الشريرة

متوسط سعر ملابس الساحرة الشريرة التي تشمل الرداء والقبعة والعصا السحرية، تراوح بين 250 و700 جنيه، حسب عمر الطفل، ونوع الخامات المستخدمة.

ملابس الجماجم

ومن الملابس التقليدية التي يفضلها الأطفال هي زي الجمجمة، والذي يبدأ سعره من 300 جنيه، ويصل إلى 600 جنيه بسبب وجود بعض التقنيات التي تجعله يضيء خلال الليل.

زي دراكولا

أما زي دراكولا فيبدأ سعره من 200 جنيه، ويصل حتى 500 جنيه، ويشمل قميصا وبنطلونا وعباءة توضع، أما الإكسسوارات التي تتضمن الأسنان المزيفة واللون الأحمر فإنها تباع ما بين 50 و250 جنيهًا.

سبايدر مان

كما توفر بعض المتاجر بيع زي سبايدر مان الذي يبدأ من 450 جنيهًا، ويصل حتى 800 جنيه، حسب عمر الطفل.

أزياء الفتيات

وللفتيات نصيب كبير من أزياء الهالوين، فيباع رداء سندريلا، وروبنزل، سنو وايت، والأميرة النائمة، وأليس في بلاد العجائب، ويبدأ سعر الفستان من 400 جنيه، ويمكن أن يصل إلى 1200 جنيه، حسب الخامات المستخدمة، وحجم الفتاة.

أزياء البالغين

انتشرت هذا العام أزياء مسلسل لعبة الحبار للاحتفال بعيد الهالوين 2021، وبدأت أسعارها من 1200 جنيه، وتصل إلى 1700 جنيه، حسب الخامة والمقاس.

وهناك الأزياء التقليدية مثل بات مان، ودراكولا، وميكي موس، والمهرج، والجوكر، وتلك الأزياء متوفرة في المتاجر الإلكترونية، بأسعار تبدأ من 1700 جنيه.

أما بالنسبة للسيدات، فتتوافر أزياء مختلفة مثل ملابس مارلين مونرو تشمل الفستان الشهير والباروكة، ويبدأ سعره من 2200 جنيه، بينما يتواجد أزياء مثل الممرضة وضابطة الشرطة والمعلمة، تباع بالاكسسوارات، ويتراوح أسعارها ما بين 1900 جنيه، وتصل إلى 3600 جنيه.