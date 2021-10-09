أزياء هالوين 2021 بتوقيع «لعبة الحبار» وكيم كاردشيان

أيام قليلة تفصل العالم عن الاحتفال بعيد الهلع أو الـ «هالوين»، الذي يحل في 31 أكتوبر من كل عام، وتأتي الأزياء هذا العام برعاية المسلسلات الدرامية والاحتفالات والفعاليات الفنية، بعد حالة الهوس التي خلقها مسلسل «لعبة الحبار» الكوري بعد عرضه في منتصف سبتمبر الماضي.

استوحت عدد من المحال التجارية المتخصصة في بيع الأزياء التنكرية حول العالم ملابس الـ «هالوين» هذا العام من المسلسل الكوري عن الألعاب الدموية «لعبة الحبار»، حيث كشفت مجلة «فارايتي» في تقريرها أن مبيعات الأحذية الرياضية البيضاء التي ارتداها اللاعبون ضمن أحداث المسلسل ارتفعت مبيعاتها للمرة الأولى بنسبة 7800%، بعد طرح المسلسل.

أزياء «لعبة الحبار» للهالوين الأعلى بحثا على «أمازون»

وتتنوع الملابس المطروحة ما بين بدل الاعبين ذات اللون الأزرق المخضر، وأزياء الجنود ذات اللون الأحمر، بالإضافة إلى زي الدمية العملاقة القاتلة، وتتراوح أسعارها من 50 إلى 80 دولارا، بخلاف أسعار الاكسسورات المصاحبة للزي.

وأوضح موقع «بيزنس إنسايدر» المتخصص في عالم المال والتجارة، أن الأزياء المستوحاة من المسلسل الكوري هيمنت على عيد الهالوين هذا العام، حيث ارتفعت عمليات البحث عن أزياء «لعبة الحبار» بنسبة 50.000٪ مقارنة بالأسبوع الماضي، التي جاءت في المركز الأول على موقع «أمازون»، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة التجارة الإلكترونية «Profitero».

طرح زي كيم كاردشيان في «ميت جالا» بـ 100 دولار للهالوين

أما الزي الثاني الذي لاقى اهتمام لدى قطاع من الجمهور، جاء بتوقيع نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان في ظهورها الأخير في حفل «ميت جالا»، الذي ظهرت فيه برداء أسود أخفى جميع ملامحها تماما.

وأصدرت شركة «Yandy»، المعروفة بالأزياء المثيرة، زيا مشابها لرداء «كاردشيان» لعيد الهالوين بتكلفة 100 دولار، ويتضمن «غطاء وجه أسود، فستانًا أسود بدون حمالات، غطاء بطول الأرض، وجوارب طويلة قاتمة وقفازات طويلة»، بينما طرح موقع «أمازون» زيًا مشابهًا بـ25 دولارًا.