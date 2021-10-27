أبرز تصريحات السيسي اليوم.. عدم التدخل في شئون الدول

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانس، وعقدا مباحثات ثنائية، وفي نهاية المباحثات عقدا مؤتمرا صحفيا، استعرضا فيه نتائج المباحثات، وتستعرض"الوطن" في التقرير التالي، أبرز تصريحات السيسي اليوم، وفقا لكلمة الرئيس خلال المؤتمر.

أبرز تصريحات السيسي اليوم عقب لقائه رئيس جمهورية رومانيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم: «إننا نحتفل هذا العام بمرور 115 عاما على ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين، كما أود أن أعرب عن اعتزازي بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ورومانيا، الدولة التي شرفت بزيارتها عام 2019، في أول زيارة لرئيس مصري منذ 15 عاما».

وفيما يتعلق بأبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن نتائج المباحثات قال الرئيس: «اتفقنا على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة، للجنة المشتركة المعنية بتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائي، بما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين».

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية المشتركة، كانت أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كالتالي: «أكدنا على المبادئ الثابتة والمشتركة والقائمة على احترام القانون الدولي وتطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتعظيم الاستفادة من ثروات المنطقة بما يخدم شعوب دولها ككل.

وفيما يتعلق بالنزاعات بمنطقة الشرق الأوسط جاءت أبرز تصريحات السيسي اليوم، كالتالي: إن «اجتماعنا اليوم الفرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية؛ وبالأخص في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط. وفي هذا السياق؛ فإننا نجدد دعمنا لتسوية وحل كافة الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية وعبر أطر سياسية وتفاوضية وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي».

تصريحات السيسي اليوم تناولت الأزمة الليبية

وعن الأزمة الليبية، جاءت أبرز تصريحات السيسي اليوم، كالتالي: «أكدنا خلال الاجتماع مع رئيس جمهورية رومانيا تطلعنا لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، يوم 24 ديسمبر 2021، بما يتيح للشعب الليبي الشقيق فرصة اختيار حكومة موحدة، تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مع التشديد على أهمية الالتزام بمقررات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2570، الداعي لسحب جميع عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مع عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح وأغراض سياسية لأطراف أخرى».

السيسي يتحدث عن فلسطين وسوريا والهجرة غير الشرعية

وعن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال الرئيس اليوم، «أكدنا ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، بما يسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وعن الأزمة السورية، جاءت تصريحات السيسي كالتالي: «جددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي، بغية التوصل لتسوية سلمية على أساس إعلان جنيف، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، ورفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى لفرض الأمر الواقع، سواء عبر انتهاك السيادة السورية أو إجراء تغييرات ديموغرافية قسرية هناك».

وعن الهجرة غير الشرعية كانت أبرز تصريحات السيسي اليوم: «اتفقنا على استمرار التعاون والتنسيق بيننا، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، والعمل مع دول المنطقة على إيجاد حلول لجذور تلك الأزمة».

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان قال الرئيس: «استعرضت اليوم مع رئيس جمهورية رومانيا، الخطوات التي تتخذها مصر لتطبيق المنظور الشامل، فيما يخص قضايا حقوق الإنسان، وصولاً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم 11 سبتمبر 2021».