السيسي: نتعامل مع حقوق الإنسان بمنظور شامل يتضمن تحسين المعيشة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه استعرض خلال لقائه مع الرئيس الروماني الخطوات التي تتخذها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الإنسان، وصولا إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر 2021، والتي تشمل التعاطي مع مختلف الأبعاد التي تنطوي عليها قضايا حقوق الإنسان في البلاد؛ بما يتضمن تحسين المستوى المعيشي ومراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.

وأكد السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني، في ختام كلمته على تأكيده على سعادته وترحيبه بالرئيس الروماني في مصر، «أتقدم بخالص الشكر على الدعم الذي يمنحه لعلاقات بلدينا الصديقين معربا عن صادق تمنياتي لدولة رومانيا حكومة وشعبا بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار، وأشكر رئيس رومانيا على دعوته الكريمة لي لزيارة رومانيا، والتي أتطلع لزيارتها في أقرب وقت».