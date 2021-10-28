ضبط صاحب محل ملابس يصور السيدات داخل البروفة من «فتحة سرية».. والنيابة تحقق

تباشر النيابة العامة التحقيق مع صاحب محل لاتهامه بالتجسس على الفتيات والسيدات وتصويرهن خلسة أثناء تواجدهن داخل المكان المخصص لقياس الملابس، من خلال فتحة سرية، بالمحل الخاص به الكائن بشارع فاطمة رشدي بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، وذلك بعد القبض عليه بمعرفة الأجهزة الأمنية بالجيزة، كما تستمع جهات التحقيق لأقوال الطالبتين أصحاب البلاغ فيما جرى حول الواقعة، لكشف ملابساتها.

بلاغ من طالبتين

وتعود بداية الواقعة لتلقي اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من طالبتين بأنهما أثناء تواجدهما داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة قسم العمرانية، فوجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهما وتصويرهما خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة ما جاء في البلاغ، وألقت القبض عليه.

صور وفيديوهات

وبفحص هاتف المتهم تبين احتوائه على عدد كبير من صور وفيديوهات الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل، واصطحبت القوة الأمنية المتهم إلى ديوان القسم.

وحرر الرائد إسلام السيد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، محضرا بالواقعة وأحاله إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة وجرى غلق المحل.

واقعة مشابهة

وفي بداية أكتوبر العام الماضي، حررت مواطنة للمجلس القومي للمرأة، شكوى تتهم فيها «م. ح»، فني تركیب كامیرات مراقبة للمنازل والشركات، بالتجسس على حجرة نومها، بعدما تواصلت معه عن طریق أرقام المحمول بغية تركيب كاميرات مراقبة في منزلها بالمنتزه، وبعد ذلك بشهر، فوجئت به يجري اتصالات بها على هاتفها المحمول، محاولا التودد لها وطالبا التعرف عليها، كما فوجئت باتصال من شخص آخر أنه لديه القدرة على استعادة الرقم المسلسل للكامیرات، وأنه یستطیع الدخول علیھا، ومراقبتها داخل المنزل عن طریق الكامیرا الداخلیة المركبة بغرفة نومها، وقام بتركيب أجھزة تنصت بمشترك كھربائي، أثناء تركیب الكامیرات.