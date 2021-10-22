ميكانيكي وعامل وطالب يقدمون فيديوهات كوميدية على السوشيال: «بنغير الحياة»

علاء وأحمد وعمرو، ميكانيكي، وعامل سيراميك، وطالب ثانوي تجاري، جمعتهم الإقامة غربي محافظة الأقصر، وأيضا الموهبة، ليقرروا العمل سويًا في تقديم الفيديوهات الكوميدية، بعدما فكروا خارج الصندوق لممارسة هوايتهم في التمثيل، رغبة منهم في التمرد على الحياة اليومية وروتين العمل اليومي الشاق، لينشروا البسمة والضحكة على وجوه كثير من الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بمختلف أشكالها.

علاء الصيني.. من ميكانيكي لـ«يوتيوبر»

علاء الصيني، كان الاسم الأشهر ما بين الشباب من مقدمي الفيديوهات الكوميدية التي يُقدمها شباب محافظات الصعيد، خلال الفترة الماضية، لتكون يوميات علاء الصيني الصعيدي على «يوتيوب» هي الأوسع بحثًا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي من مُحبي هذه النوعيات من الفيديوهات.

علاء أمين، الشهير بعلاء الصيني، البالغ 23 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، حيث يعمل ميكانيكي سيارات، بمنطقة الأقالتة، غربي محافظة الأقصر، يوضح أنه يعشق التمثيل منذ سنوات طويلة، وجاءته الفرصة من خلال تقديم عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل المختلفة مثل «تيك توك ويوتيوب وفيسبوك ولايكي»، موضحًا أنه ينشر فيديوهات على جميع التطبيقات على مواقع التواصل تحت أسماء «يوميات علاء الصيني».

أحمد «الحاج شفاطة»: بحاول أغير روتين يومي

ولم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للشاب أحمد السيد، الشهير على موقع «تيك توك» بـ أحمد شفاطة، البالغ 21 عامًا، حيث يعمل في تركيب السيراميك، لكن الروتين اليومي جعله يتجه لتنمية موهبته في التمثيل، وقضاء وقت ممتع من خلال المشاركة في تقديم الفيديوهات الكوميدية، معبرا لـ«الوطن»: «بشتغل من الفضا وبحاول أغير روتين يومي».

ويُتابع، بأنه يمتلك صفحة على موقع التواصل الإجتماعي «تيك توك» عمرها 5 شهور، وعليها الآن ما يقرب من 3 آلاف متابع، ولا يزال هناك إقبال عليها، ويقوم بنشر ما تم تصويره من فيديوهات برفقة علاء وصديقه الآخر عمرو.

عمرو «الحج زغلول» على «يوتيوب»

الشاب الأصغر سنًا بينهم، عمرو حمدي، 16عامًا، لا يزال يدرس في الصف الأول الثاني الزراعي، ويمتلك حسابا على موقع «يوتيوب» للفيديوهات، تحت اسم «الحج زغلول»، مشيرًا، إلى أنه بدأ في العمل بالتمثيل، حينما هاتفه «علاء الصيني»، وطلب منه الاشتراك معهم، لتبدأ رحلتهم في عالم السوشيال ميديا سويًا.