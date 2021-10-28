صندوق علاج الإدمان: تعاطي الترامادول مرة واحدة يظهر النتيجة إيجابية

قال الدكتور أحمد الكتامى، مدير «الخط الساخن» بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يجب على أي موظف متعاطي للمخدرات، بضرورة مراجعة نفسه، والاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لبدء العلاج، بالمجان وفي سرية تامة، مشيرا إلى أن العلاج سيحميه من الوقوع تحت طائلة القانون، طالما بدأ العلاج قبل 15 ديسمبر 2021.

سوء استخدام بعض الأدوية يظهر فى نتيجة التحاليل إيجابية

ووجه الكتامي فى تصريحات لـ«الوطن»، نصيحة للموظفين الذين يتعاطون أى أدوية دون وصفة طبية، بضرورة مراجعة الطبيب، حتى لا تظهر فى تحاليل الكشف عن المخدرات، مشيرا إلى أن سوء استخدام بعض الأدوية، يظهر فى نتيجة التحاليل إيجابية، قائلا: «هناك أشخاص يتعاطون الترامادول دون وصفة طبيب، ولو أخذه مرة واحدة في الأسبوع، ستظهر نتيجته إيجابيته».

ولفت إلى أنه خلال اجراء الكشف المبكر على الموظفين بالجهاز الإداري، لا يتم البحث عن المدمن، ولكن يتم البحث هل هو متعاطى للمواد المخدرة أم لا؟، حيث يتم التأكد من خلال الكشف التوكيدي.

وأوضح أنه إذا كانت المادة التي يتعاطاها الموظف نوع من أنواع الأدوية التي تظهر فى التحاليل مشابهة للمخدرات، يتم معرفتها، مشيرا إلى أن هناك أدوية معينة، تظهر في الكشف الاستدلالي بأنها مؤشر مخدرات، لكن الكشف التوكيدي، يؤكد أنه دواء، على عكس المخدرات التي تظهر في الكشف الاستدلالى والتوكيدى بأنها مخدرات.

وقال الكتامى، إننا في توقيت حاسم، لافتا إلى أن هناك مواجهة مباشرة لتعاطى المخدرات، ولم يعد هناك أنصاف حلول، مشيرا إلى أن الدولة أعطت 6 أشهر لأي شخص لديه مشكلة مع المخدرات، بضرورة مراجعة نفسه، وآخرها ديسمبر المقبل، أى بعد 48 يوما من الآن.

تلقي 8 آلاف و275 اتصالا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

ولفت الكتامي، إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تلقى 8 آلاف و275 اتصالا من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك مع اقتراب تطبيق القانون منتصف ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنه جرى الكشف على 400 ألف موظف، من مارس 2019، حتى أغسطس 2021.