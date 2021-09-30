أول قرار لصندوق علاج الإدمان في بداية الدراسة

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم بدء تنفيذ حملات الكشف عن المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية، تزامنا مع بداية العام الدراسي 9 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم الكشف على 16 ألف سائق حافلة مدرسية العام الماضي.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية انخفضت من 12% عام 2017 إلى 1%، أي انخفضت بنسبة 11% خلال 4 سنوات، بسبب الحملات التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

إحالة متعاطي المخدرات للنيابة العامة

وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن الكشف على سائقي حافلات المدرسة يتم من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقار المدارس، مشيرًا إلى أن من يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

7900 موظف بالقطاع الحكومي تقدم للعلاج من الإدمان

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه خلال شهري مايو ويونيو ويوليو وأغسطس 2021، تقدم 7900 موظف بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في الخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذي سيتم تنفيذه بداية العام المقبل، بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات، ضمن مبادرة «مصلحتك» لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين.