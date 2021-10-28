بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

بدأ، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

يأتي ذلك عقب عودة رئيس مجلس الوزراء، من زيارته الرسمية التي استمرت 3 أيام في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المُقرر، أن يُطلع رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة على نتائج الزيارة، كما يستعرض عددا من الملفات الهامة التي تعمل عليها الحكومة.