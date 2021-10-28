31 أكتوبر.. افتتاح مؤتمر يوم المدن العالمي برئاسة مدبولي

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل استضافة محافظة الأقصر لمؤتمر يوم المدن العالمي، حيث ستعقد الفعاليات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهتم بتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لهذا اليوم، حيث إن 31 أكتوبر هو يوم المدن العالمي.

المؤتمر سيكون فرصة لعرض إنجازات مصر

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سيحضر الفعاليات بالأقصر ويفتتحها، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لعرض إنجازات مصر في مجالات التنمية الحضارية والعمرانية والتكيف المناخي وإعادة تأهيل البنية التحتية والمدن الجديدة المستدامة.

عرض أكثر من 14 مدينة ذكية والعاصمة الإدارية الجديدة

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن عنوان هذا المؤتمر سيكون تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية، وهو فرصة لإطلاع كل دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة في السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبخاصة في مجالات التنمية العمرانية والحضارية المتطورة والبنية التحتية وعرض أكثر من 14 مدينة ذكية جديدة وتطوير المدن القائمة وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في تاريخ مصر، وهو إطلاق العاصمة الإدارية الجديدة، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف المحافظات المصرية.

قيادات دولية رفيعة المستوى

وأكد أن المؤتمر سيشهد وجود قيادات دولية ومستويات رفيعة، من وزراء ومحافظين وعُمَد لمدن هامة على مستوى العالم، ووكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة العامة في مصر والبنك الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي وبعض السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة.

المشروع الرئاسي حياة كريمة على رأس الأجندة

ولفت إلى أن المؤتمر ستبدأ فعالياته في 30 أكتوبر، والذي سيشهد استعراض للأجندة الوطنية المصرية التي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات التي تنفذها مصر حاليا، وعلى رأسها المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، كما سيتم استعراض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي نجح في تغيير حياة أكثر من 6 ملايين مواطن بمحافظتي قنا وسوهاج والذي وضعته الأمم المتحدة على المنصة الدولية كأفضل الممارسات.

التأكيد على تعزيز اهتمام المجتمع بالتوسع الحضري العالمي

وشدد على أن المؤتمر سيشهد عرض الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على أرض الواقع، ولفت الأنظار إلى النقلة النوعية التي تضطلع بها الحكومة في مجالات دعم البنية الأساسية، من خلال مناقشة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه مدن العالم والقارة الأفريقية والتأكيد على تعزيز اهتمام المجتمع بالتوسع الحضري العالمي، بهدف دفع التعاون بين الدول والمدن لتلبية الفرص ومعالجة تحديات التحضر والمساهمة في إحداث تنمية حضارية مستدامة في كل دول العالم.

محاضرة هامة للدكتور زاهي حواس

وأوضح إن يومي المؤتمر سيشهدان فعاليات ثقافية وتراثية، بالإضافة إلى محاضرة للدكتور زاهي حواس وستكون فرصة لتقديم معالم الاكتشافات الأثرية، وسيتم مناقشة السيناريوهات المختلفة للحفاظ على استدامة المدن في ضوء التحديات والتغيرات المناخية التي تعيشها مصر ودول وقارات العالم.