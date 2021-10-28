في ذكرى وفاة عميد الأدب العربي.. أعمال فنية اعتمدت على روايات طه حسين

تحل اليوم الذكرى الـ48 على وفاة عميد الأدب العربي طه حسين، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 28 من أكتوبر عام 1973، تاركًا لنا إرثا أدبيًا اعتمد عليه الكثير من المؤلفين والمخرجين لتحويله إلى أعمال فنية، جاء أبرزها فيلم «دعاء الكروان».

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأعمال الفنية التي اعتمدت على روايات طه حسين:

قصة فيلم دعاء الكروان

عُرض فيلم دعاء الكروان عام 1959 مستندًا على رواية تحمل نفس الاسم للأديب العالمي طه حسين، وظهر في نهاية الفيلم بأداء صوتي، وكانت أحداثه تدور حول آمنة التي تتمرد على العادات والتقاليد خاصة بعد مقتل أختها «هنادي» على يد خالها، بسبب وقوعها في حب مهندس الري الذي يقوم بالاعتداء عليها أثناء عملها كخادمة في منزله، وتحاول آمنة الثأر لأختها ولكنها تقع هي الأخرى في حب المهندس.

دعاء الكروان ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية

يعد الفيلم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، وهو بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر، أمينة رزق، زهرة العلا، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار هنري بركات، ويوسف جوهر، ومن إخراج هنري بركات.

فيلم ظهور الإسلام

استند فيلم ظهور الإسلام على رواية لطه حسين تحمل عنوان «الوعد الحق»، وجرى إنتاجه عام 1951، ويجسد الفيلم الفترة الزمنية السابقة لظهور الإسلام وشكل الحياة في شبه الجزيرة العربية، ثم تصاعد الأحداث مع بداية الدعوة إلى الإسلام، والصعوبات التي واجهت المسلمين الأوائل.

الفيلم بطولة كوكا، عباس فارس، عمار حمدي، سراج منير، أحمد مظهر، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار وإخراج إبراهيم عز الدين.

مسلسل الأيام

جسد مسلسل الأيام السيرة الذاتية الخاصة للأديب طه حسين في إطار 13 حلقة، مستندًا على رواية تحمل نفس الاسم «الأيام»، وهو من بطولة أحمد ذكي، يحيى شاهين، أمينة رزق، حمدي غيث، محمود المليجي، صفية العمري، وغيرهم من الفنانين، تأليف أمينة الصاوي، وأنور أحمد، ومن إخراج يحيى العلمي، وجرى عرضه عام 1979.

فيلم الحب الضائع

عرض فيلم الحب الضائع عام 1970، وجسد قصة صديقتين مقربتين يفرقهما حب نفس الشخص، حيث تفقد إحداهما زوجها، فتدعوها الأخرى للعيش معها، فتقع في حب زوج صديقتها.

الفيلم من بطولة سعاد حسني، رشدي أباظة، زبيدة ثروت، محمود المليجي، هلي بن عياد، سيناريو وحوار يوسف جوهر، ومن إخراج هنري بركات.