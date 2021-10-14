أحمد زكي وسمير غانم ودلال.. مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين

انطلق حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، برئاسة انتشال التميمي، قبل قليل، واحتفى بالفنان أحمد زكي ضمن فقرة تكريم الفنانين الراحلين، وسط تفاعل كبير من حضور الحفل الذي يُشارك فيه عدد ضخم من فناني مصر والوطن العربي.

سيد رجب يسرد بطريقة مشوقة عن الفنانين الراحلين في 2021

ويعد أحمد زكي أول الحاضرين في مهرجان الجونة السينمائي، باعتبار أن ظهوره جاء في أولى فقرات حفل الافتتاح، التي قدّمها الفنان سيد رجب، والخاصة بالاحتفاء بالراحلين عن عالمنا في عام 2021، من نجوم الفن سواء ممثلين أو مؤلفين، حيث استعرض سيد رجب، بأسلوبٍ مشوق مشوار هؤلاء المُبدعين.

أحمد زكي مع سناء جميل في اضحك الصورة تطلع حلوة

ويُعد أحمد زكي أول الحاضرين في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهر في مشهد جمعه بالفنانة الراحلة من فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، والذي يأتي ضمن قائمة أعمال الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، مطلع العام الجاري.

وشارك أحمد زكي، في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، والذي عُرض عام 1998، وشاركه البطولة كل من ليلى علوي، وسناء جميل، وكريم عبد العزيز، ومني زكي عزت أبو عوف، وهو من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة.

الاحتفاء بسمير غانم ودلال عبد العزيز

وشملت قائمة الفنانين الغائبين، الذي احتفى بهم مهرجان الجونة السينمائي 2021، في دورته الخامسة، كلّ من الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، والكاتب فيصل ندا، وغيرهم من الفنانين الذين رحلوا خلال الشهور العشر الأخيرة.

وتشهد الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، عددا كبيرا من الفنانين، منهم الفنانة يسرا، وبشرى، ونيللي كريم، وجومانا مراد، ومايا دياب، ونجلاء بدر، ورانيا يوسف، وأحمد السقا، وآخرون.