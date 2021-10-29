أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الخضروات؛ نظرا لأهميتها في إعداد الأطعمة المختلفة، ولما تمده من عناصر غذائية هامة للجسم، مثل الطماطم والخيار وغيرها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر الطماطم

بلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الخيار

بلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 5 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات، وفلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، والزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر الخس الكابوتشي

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الجزر

وسجل سعر الجزر اليوم، نحو 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، بين 10 إلى 15 جنيها.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 و6.5 جنيه.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلوجرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، كما تراوح سعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.