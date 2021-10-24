نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار الخضروات: الطماطم ستكون بـ3 جنيهات

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن موعد انخفاض أسعار الخضروات، قائلًا: «أسعار البطاطس والطماطم والخضروات ستنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة بنسبة تزيد عن 50%، بسبب جني المحصول الجديد، وعدم الإقبال على مخزون الثلاجات».

وأوضح نقيب الفلاحين: «أن موسم تقليع البطاطس خلال أوائل الشهر المقبل، حيث تنخفض الأسعار من 10 إلى 5 جنيهات للكيلوجرام، والطماطم تنخفض من 6 إلى 3 جنيهات للكيلوجرام تجزئة، بسبب بدء موسم جني المحصول».

المحصول الجديد سيطرح بالأسواق خلال الأسبوع المقبل

وطالب «أبو صدام»، خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، على شاشة «الحدث اليوم»، المواطنين بضرورة الدقة في شراء مستلزماتهم لوجود كميات مخزنة من الموسم الماضي داخل الثلاجات.

وأكد أن المحصول الجديد سيتم طرحه بالأسواق خلال الأسبوع المقبل، مناشدا مزارعي محصول القمح اختيار التقاوي الجيدة قبل الزراعة، التي تتفق مع التربة، وأيضًا الالتزام بالتعليمات الإرشادية لوزارة الزراعة.

على الحكومة التدخل لحل مشكلة الأسمدة

وطالب نقيب الفلاحين، الحكومة بالتدخل لحل مشكلة الأسمدة، وعدم طرح كميات مناسبة بالأسواق، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق السوداء.

توفير جميع المعدات المستخدمة لتجهيز الأرض للمحاصيل الشتوية

فيما قال الدكتور علي عبد المحسن، عميد معهد الاقتصاد الزراعي، إن وزير الزراعة أعطى تعليماته بتوفير المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الشتوية بشكل كبير ومكثف، من الأسمدة والتقاوي المحسنات، وشكل لجنة برئاسته التي تعتبر في انعقاد دائم، مشيرًا إلى أنه جرى توفير جميع المعدات التي تستخدم لتجهيز الأرض للمحاصيل الشتوية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج.