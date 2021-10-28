يحيى زكي: مستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعد وعالمي

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشاركة مصر في معرض أكسبو 2020 المقام في دبي، تميز بالنجاح، حيث أن الجناح المصري هناك، ظهر بشكل متميز ورائع، وحظى باقبال كبير، «تعدى عدد الزائرين 7 آلاف شخص يوميا».

زكي: المنطقة الاقتصادية ستكون أحد العوامل الواعدة في المستقبل

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» من دبي، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، أن الجناح المصري في المعرض الإماراتي تم فيه توضيح ما جرى في مصر قديما واتجاه الدولة للمضي قدما نحو المستقبل، «وضحنا المستقبل بتاعنا هيكون إيه، بما فيها المنطقة الاقتصادية اللي هتكون أحد العوامل الوعده في المستقبل المصري».

وأوضح أن عرض إنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المعرض العالمي بدأت أولي جلساتها اليوم، وستستمر لـ6 أشهر مدة المعرض، «الفاعلية نجحت بشكل جيد وسمعت، ودي أول فاعليه للمنطقة الاقتصادية، وحجم الإقبال كان كبير عليها من الزائرين، لدرجة أننا خدنا بره الجناح المصري لأن القاعة مكنتش قادرة تستوعب عدد الزيارات، وكان فيه مشاركين أونلاين وكان عددهم كبير».

وأكد أن العرض شمل أهداف المنطقة الاقتصادية واستراتيجيتها والنظرة المستقبلية والقطاعات المستهدفة في التطوير، «استعنا بـ6 شخصيات هامة من المتعاملين مع المنطقة الاقتصادية بالموانئ والمناطق الصناعية والشركات العالمية، وكل واحد من مستثمري المنطقة الاقتصادية كان سفير للمنطقة الاقتصادية».

وأشار إلى أن الفعالية تضمنت 6 شخصيات عالمية اشادوا بما تم في منطقة قناة السويس من إنجازات، «مردود اشتراكهم كان جيد، وتلقينا عدد كبير من الأسئلة والمناقشات، وكانت فرصة جيدة لعرض ما تم إنجازه في المنطقة الاقتصادية وقناة السويس».