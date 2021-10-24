المنطقة الاقتصادية: وصول 12 عربة قطار كهربائي لميناء الأدبية

استقبل ميناء الأدبية، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفينة البضائع العامة «فينك هوانج سونج» القادمة من الصين لتفريغ عدد 17 طرد خاص لصالح الهيئة القومية للأنفاق، متضمنة 12 عربة من القطار الكهربائي الخفيف بإجمالي حمولة 510 طن.

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها وزارة النقل للربط بين عدة مدن، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي ذلك في إطار الدور الهام لموانئ المنطقة في خدمة المشروعات القومية للدولة واستقبال المعدات والمهمات الثقيلة التي تخدم هذه المشروعات وتلك التي تستخدم في أعمال الإنشاءات والبناء والتشييد.

استقبال ميناء السخنة أكبر سفينة صب جاف

وعلى جانب آخر أوضح البيان الإعلامي، أن ميناء العين السخنة استقبل أكبر سفينة صب جاف وهي سفينة الحديد «CAPE KORL» قادمة من سلطنة عمان بحمولة 165000 ألف طن حديد خام «صب جاف» كأول حمولة بهذا الوزن تدخل الميناء.

وقال البيان الإعلامي، إن ميناء السخنة من أهم الموانئ في المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أعمال التطوير الجارية بالميناء لزيادة عوائده وجاهزية الميناء لاستقبال أحدث السفن العملاقة بحمولات ضخمة لتميز موقعه على البحر الأحمر.

عمليات تطوير بالموانئ لتحقيق المنافسة

يذكر أن موانئ المنطقة الاقتصادية تشهد عمليات تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية لتعاملاتها وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية، مما يضيف لهذه الموانئ الكثير من المميزات، وبما يحقق التنافسية مع مثيلاتها على البحرين الأحمر والمتوسط، لرفع المنطقة الاقتصادية ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية ومما يؤكد على قدرة المنطقة على تحقيق المزيد من أهداف رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة.

ويشمل مشروع القطاع الكهربائي بالعاصمة الإدارية الجديدة 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 تضم نفق للسيارات عند منطقة حدائق العاصمة بالإضافة إلى نفقين وهما «نيو هليوبوليس وبدر».