فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى «ميتا»

أعلنت شركة فيسبوك، تغيير اسمها ليصبح «ميتا»، وذلك خلال المؤتمر السنوي «connect»، وتغير العلامة التجارية لاسم شركة «فيسبوك»، هو سر يخضع لحراسة مشددة داخل جدرانها، وغير معروف على نطاق واسع.

مؤتمر «connect» السنوي

وجاء الإعلان عن الاسم الجديد لشركة فيسبوك، خلال المؤتمر السنوي «connect»، وكان «فيسبوك» يعمل منذ العام الماضي، على تغيير العلامة التجارية، ويعمل على وضع الأساس لتركيز أكبر على الجيل التالي من التكنولوجيا، و في الصيف الماضي.

أكثر من 10 آلاف موظف

ويعمل في «فيسبوك» حاليًا، أكثر من 10 آلاف موظف يبنون أجهزة للمستهلكين، كي يستطيعوا استخدام «ميتافيرس» بحرية، مثل نظارات الواقع المعزز التي يعتقد «زوكربيرج» أنها ستكون موجودة في كل مكان مثل الهواتف الذكية: سننتقل بشكل فعال من الأشخاص الذين يرون أننا في الأساس شركة وسائط اجتماعية إلى شركة «metaverse»،

ويمكن أن تعمل إعادة تسمية العلامة التجارية أيضًا، على فصل العمل المستقبلي الذي نركز عليه، عن التدقيق المكثف الذي يخضع له Facebook حاليًا.